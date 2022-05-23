В российских вузах увеличат количество часов на изучение истории

24 мая 2022 в 05:33 Размер текста - 17 +

Также в скором будущем в вузах планируют изменить концепцию преподавания уроков по истории Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В российских вузах предложили увеличить количество академических часов изучения истории до 144. Проект поправок связан с решением межведомственной комиссии по историческому просвещению и совета по развитию исторического образования при Минобрнауки. «На наш взгляд, „История России“ включена в учебные планы в недостаточном объеме, что создает для преподавателей определенные трудности в полном освещении всех тем, направленных на формирование у молодых людей гражданской идентичности, гражданско-патриотического сознания и ценностей, чувств и отношений, убеждений и мотивов служения отечеству», — поделилась мнением замдиректора Высшей школы социально-гуманитарных наук РЭУ имени Г. В. Плеханова Ирина Яблочкина, передает « Коммерсант ». По словам начальника учебно-методического управления вуза Юрия Ришко, увеличение зачетных единиц (144 часов) произойдет за счет других дисциплин. При этом он уточнил, что в течение учебного года у студентов набирается 60 зачетных единиц по всем дисциплинам, поэтому значительных проблем с перераспределением одной из них возникнуть не должно. Заместитель главы совета по развитию исторического образования, председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский указал, что всего 0,4% российских студентов получает историческое образование, при этом остальные 99,6% изучают историю РФ недостаточно. «Вот именно этих учащихся и будет касаться нововведение», — подвел итог Могилевский, говоря о второй категории учащихся вузов. Ранее глава МИД Сергей Лавров осудил западных политиков за незнание истории России. По его мнению, те, кто говорят о необходимости добиться поражения РФ «на поле боя», вероятнее всего, плохо учились в школе.

В российских вузах предложили увеличить количество академических часов изучения истории до 144. Проект поправок связан с решением межведомственной комиссии по историческому просвещению и совета по развитию исторического образования при Минобрнауки. «На наш взгляд, „История России“ включена в учебные планы в недостаточном объеме, что создает для преподавателей определенные трудности в полном освещении всех тем, направленных на формирование у молодых людей гражданской идентичности, гражданско-патриотического сознания и ценностей, чувств и отношений, убеждений и мотивов служения отечеству», — поделилась мнением замдиректора Высшей школы социально-гуманитарных наук РЭУ имени Г. В. Плеханова Ирина Яблочкина, передает «Коммерсант». По словам начальника учебно-методического управления вуза Юрия Ришко, увеличение зачетных единиц (144 часов) произойдет за счет других дисциплин. При этом он уточнил, что в течение учебного года у студентов набирается 60 зачетных единиц по всем дисциплинам, поэтому значительных проблем с перераспределением одной из них возникнуть не должно. Заместитель главы совета по развитию исторического образования, председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский указал, что всего 0,4% российских студентов получает историческое образование, при этом остальные 99,6% изучают историю РФ недостаточно. «Вот именно этих учащихся и будет касаться нововведение», — подвел итог Могилевский, говоря о второй категории учащихся вузов. Ранее глава МИД Сергей Лавров осудил западных политиков за незнание истории России. По его мнению, те, кто говорят о необходимости добиться поражения РФ «на поле боя», вероятнее всего, плохо учились в школе.