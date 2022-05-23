Лавров осудил Запад за незнание истории России. «Плохо учились в школе»

24 мая 2022 в 04:00 Размер текста - 17 +

Глава МИД убежден, что добивающиеся поражения России западные политики плохо учились в школе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западные политики, которые говорят о необходимости добиться поражения РФ «на поле боя», наверное, плохо учились в школе и не знают, что такое Россия, какова ее история. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. «Говорят, что Россия должна „потерпеть поражение“, они должны „победить Россию“, добиться того, чтобы Россия „проиграла на поле боя“. Уверен, что вы знаете историю лучше, чем западные политики, которые произносят такие „заклинания“. Наверное, они плохо учились в школе. Делают неправильные выводы из своего понимания прошлого и того, что такое Россия», — сказал Лавров, выступая в рамках проекта Гимназии имени Евгения Примакова «100 вопросов лидеру». Ответы опубликованы на сайте российского дипведомства. Лавров заверил, что западные страны «признают реальность», а государство будет «добиваться защиты прав русских (где бы они ни жили), русскоязычного населения», чтобы интересы безопасности РФ не были проигнорированы. Политик добавил, что поражен тому, с какой скоростью Запад занял русофобскую позицию после начала спецоперации. Также министр заявил, что в случае, если Запад «одумается» и решит возобновить сотрудничество, решающее слово будет за Москвой. Лавров добавил, что теперь Россия будет «полагаться только на себя» и на страны, которые «не пляшут под чужую дудку». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные политики, которые говорят о необходимости добиться поражения РФ «на поле боя», наверное, плохо учились в школе и не знают, что такое Россия, какова ее история. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. «Говорят, что Россия должна „потерпеть поражение“, они должны „победить Россию“, добиться того, чтобы Россия „проиграла на поле боя“. Уверен, что вы знаете историю лучше, чем западные политики, которые произносят такие „заклинания“. Наверное, они плохо учились в школе. Делают неправильные выводы из своего понимания прошлого и того, что такое Россия», — сказал Лавров, выступая в рамках проекта Гимназии имени Евгения Примакова «100 вопросов лидеру». Ответы опубликованы на сайте российского дипведомства. Лавров заверил, что западные страны «признают реальность», а государство будет «добиваться защиты прав русских (где бы они ни жили), русскоязычного населения», чтобы интересы безопасности РФ не были проигнорированы. Политик добавил, что поражен тому, с какой скоростью Запад занял русофобскую позицию после начала спецоперации. Также министр заявил, что в случае, если Запад «одумается» и решит возобновить сотрудничество, решающее слово будет за Москвой. Лавров добавил, что теперь Россия будет «полагаться только на себя» и на страны, которые «не пляшут под чужую дудку». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей.