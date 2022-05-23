В полиции уточнили детали аварии, где пострадал пермский школьник

Школьник переходил дорогу на нерегулируемом переходе (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В ГИБДД уточнили данные о ДТП в Чайковского (Пермский край), где на пешеходном переходе иномарка сбила школьника. Сам инцидент произошел вечером, 23 мая.

По данным Госавтоинспекции, 23 мая около пяти часов вечера школьник переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбила иномарка. «Пострадавшему ребенку 7 лет, он первоклассник», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Также стало известно, что за рулем автомобиля находилась 46-летняя женщина, а не мужчина, как сообщалось ранее. Мальчика с различными травмами доставили в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее URA.RU сообщало о страшной аварии, произошедшей в Пермском крае. В результате ДТП травмы получил 9-месячный ребенок.