Семья попала в смертельное ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. В машине находился младенец

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Виды Екатеринбурга, гибдд, дпс, дорожно-патрульная служба
ГИБДД выясняет обстоятельства происшествия Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург автомобиль съехал с дороги и несколько раз перевернулся, из-за чего погиб водитель, а его жена и ребенок госпитализированы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

«В результате съезда с дороги легкового автомобиля один человек погиб и еще двое, в том числе 9-месячный ребенок, получили травмы», — говорится в сообщении ведомства. Авария произошла утром 16 мая на трассе Пермь-Екатеринбург.

Очевидцы рассказали, что водитель выехал на встречную полосу движения и, пытаясь уйти от столкновения, вылетел с дороги, из-за чего автомобиль несколько раз перевернулся. 24-летний водитель умер, а его жена и сын-младенец доставлены в больницу Ревды.

Водитель на момент аварии имел шестилетний стаж вождения. Ребенок был пристегнут ремнем безопасности.

Фото:
Фото:

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На трассе Пермь — Екатеринбург автомобиль съехал с дороги и несколько раз перевернулся, из-за чего погиб водитель, а его жена и ребенок госпитализированы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области. «В результате съезда с дороги легкового автомобиля один человек погиб и еще двое, в том числе 9-месячный ребенок, получили травмы», — говорится в сообщении ведомства. Авария произошла утром 16 мая на трассе Пермь-Екатеринбург. Очевидцы рассказали, что водитель выехал на встречную полосу движения и, пытаясь уйти от столкновения, вылетел с дороги, из-за чего автомобиль несколько раз перевернулся. 24-летний водитель умер, а его жена и сын-младенец доставлены в больницу Ревды. Водитель на момент аварии имел шестилетний стаж вождения. Ребенок был пристегнут ремнем безопасности.
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