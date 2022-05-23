В Екатеринбурге из-за аварии затопило центр города

24 мая 2022 в 10:50 Размер текста - 17 +

Несколько дней из люка на Малышева, 139 течет холодная вода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге (Свердловская область) из-за коммунальной аварии затопило дворы и проезжую часть. Горожане несколько дней пытались вызвать на место аварийную бригаду, но рабочие не отреагировали на их звонки. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Не можем добиться помощи от коммунальных служб. Из люка [на Малышева, 139] несколько течет холодная вода. Звоню в аварийную, говорят, что информацию передали, но результата нет», — рассказала жительница соседнего дома Ирина. По словам другой собеседницы агентства, ходить по улице невозможно. «Мне приходится переправляться через коммунальный ручей. Все ноги мокрые. На улице, итак, холодно, отопления нет, а тут еще ноги постоянно мокрые из-за того, что приходится идти прямо по ручью. Иначе никак не обойти», — посетовала Анастасия. Редакция агентства обратилась в Водоканал за комментарием. В пресс-службе ответили, что о протечке аварийная бригада знает. Завтра планируют заменить повреждения и проблему устранить. «В этом колодце требуется большой объем ремонтных работ. Необходимо произвести полную раскопку колодца. Локализация утечки привела бы к отключению холодной воды во всем микрорайоне, поэтому работы проводятся без отключения водоснабжения. Данная линия работ позволяет минимизировать неудобства для жителей», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте из-за аварии на теплотрассе затопило дворы и проезжую часть. В социальных сетях местные жители говорят о том, что потоп произошел на улицах Островского и Студенческой, а в домах пропало отопление. В пресс-службе мэрии города URA.RU рассказали, что на данный момент поврежденный участок теплотрассы изолирован.

В Екатеринбурге (Свердловская область) из-за коммунальной аварии затопило дворы и проезжую часть. Горожане несколько дней пытались вызвать на место аварийную бригаду, но рабочие не отреагировали на их звонки. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Не можем добиться помощи от коммунальных служб. Из люка [на Малышева, 139] несколько течет холодная вода. Звоню в аварийную, говорят, что информацию передали, но результата нет», — рассказала жительница соседнего дома Ирина. По словам другой собеседницы агентства, ходить по улице невозможно. «Мне приходится переправляться через коммунальный ручей. Все ноги мокрые. На улице, итак, холодно, отопления нет, а тут еще ноги постоянно мокрые из-за того, что приходится идти прямо по ручью. Иначе никак не обойти», — посетовала Анастасия. Редакция агентства обратилась в Водоканал за комментарием. В пресс-службе ответили, что о протечке аварийная бригада знает. Завтра планируют заменить повреждения и проблему устранить. «В этом колодце требуется большой объем ремонтных работ. Необходимо произвести полную раскопку колодца. Локализация утечки привела бы к отключению холодной воды во всем микрорайоне, поэтому работы проводятся без отключения водоснабжения. Данная линия работ позволяет минимизировать неудобства для жителей», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте из-за аварии на теплотрассе затопило дворы и проезжую часть. В социальных сетях местные жители говорят о том, что потоп произошел на улицах Островского и Студенческой, а в домах пропало отопление. В пресс-службе мэрии города URA.RU рассказали, что на данный момент поврежденный участок теплотрассы изолирован.