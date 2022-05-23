23 мая 2022

Свердловчанин во сне убил родственницу своей возлюбленной

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальное учение
Житель Соснового Бора во сне зарезал жену брата своей сожительницы. Фото:

Житель Соснового Бора (Свердловская область) во сне зарезал жену брата своей сожительницы. Медицинские сотрудники выявили у убийцы психическое расстройство. Прокуратура Свердловской области добивается принудительного лечения для мужчины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Согласно версии следствия, 17 сентября 2021 года мужчина совместно со своей сожительницей, ее братом и его женой приехали в дачный дом. Около семи часов вечера они начали распивать спиртное. Выпив около литра самогона, легли спать. Ночью мужчина проснулся, взял на кухне нож, подошел к спящей женщине и нанес ей не менее четырех ударов ножом», — сказано в сообщении.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Материалы уголовного дела направлены в суд. Решается вопрос о принудительном лечении убийцы, так как в момент преступления он не осознавал, что делал. Ранее агентство писало, что житель Кургана задержан по подозрению в убийстве своей 26-летней сожительницы. Орудием преступления стал стеклянный фужер.

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Житель Соснового Бора (Свердловская область) во сне зарезал жену брата своей сожительницы. Медицинские сотрудники выявили у убийцы психическое расстройство. Прокуратура Свердловской области добивается принудительного лечения для мужчины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Согласно версии следствия, 17 сентября 2021 года мужчина совместно со своей сожительницей, ее братом и его женой приехали в дачный дом. Около семи часов вечера они начали распивать спиртное. Выпив около литра самогона, легли спать. Ночью мужчина проснулся, взял на кухне нож, подошел к спящей женщине и нанес ей не менее четырех ударов ножом», — сказано в сообщении. От полученных травм женщина скончалась на месте. Материалы уголовного дела направлены в суд. Решается вопрос о принудительном лечении убийцы, так как в момент преступления он не осознавал, что делал. Ранее агентство писало, что житель Кургана задержан по подозрению в убийстве своей 26-летней сожительницы. Орудием преступления стал стеклянный фужер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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