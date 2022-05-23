Свердловчанин во сне убил родственницу своей возлюбленной

24 мая 2022 в 11:06 Размер текста - 17 +

Житель Соснового Бора во сне зарезал жену брата своей сожительницы. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Соснового Бора (Свердловская область) во сне зарезал жену брата своей сожительницы. Медицинские сотрудники выявили у убийцы психическое расстройство. Прокуратура Свердловской области добивается принудительного лечения для мужчины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Согласно версии следствия, 17 сентября 2021 года мужчина совместно со своей сожительницей, ее братом и его женой приехали в дачный дом. Около семи часов вечера они начали распивать спиртное. Выпив около литра самогона, легли спать. Ночью мужчина проснулся, взял на кухне нож, подошел к спящей женщине и нанес ей не менее четырех ударов ножом», — сказано в сообщении. От полученных травм женщина скончалась на месте. Материалы уголовного дела направлены в суд. Решается вопрос о принудительном лечении убийцы, так как в момент преступления он не осознавал, что делал. Ранее агентство писало, что житель Кургана задержан по подозрению в убийстве своей 26-летней сожительницы. Орудием преступления стал стеклянный фужер.

Житель Соснового Бора (Свердловская область) во сне зарезал жену брата своей сожительницы. Медицинские сотрудники выявили у убийцы психическое расстройство. Прокуратура Свердловской области добивается принудительного лечения для мужчины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Согласно версии следствия, 17 сентября 2021 года мужчина совместно со своей сожительницей, ее братом и его женой приехали в дачный дом. Около семи часов вечера они начали распивать спиртное. Выпив около литра самогона, легли спать. Ночью мужчина проснулся, взял на кухне нож, подошел к спящей женщине и нанес ей не менее четырех ударов ножом», — сказано в сообщении. От полученных травм женщина скончалась на месте. Материалы уголовного дела направлены в суд. Решается вопрос о принудительном лечении убийцы, так как в момент преступления он не осознавал, что делал. Ранее агентство писало, что житель Кургана задержан по подозрению в убийстве своей 26-летней сожительницы. Орудием преступления стал стеклянный фужер.