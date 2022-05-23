Жители ХМАО зовут губернатора на экскурсию из-за плохих дорог

Жители Ханты-Мансийска недовольны качеством дорог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Ханты-Мансийска предложил губернатору ХМАО Наталье Комаровой и мэру города Максиму Ряшину провести экскурсию по улицам с разбитыми дорогами. Часть жителей разделили недовольство качеством дорог. Пост возмущения опубликован в социальных сетях.

«А можно я проведу экскурсию нашему губернатору, Наталье Владимировне [Комаровой] и мэру города, Максиму Павловичу Ряшину? Лично, на своем автомобиле, у которого подвеска покинула этот мир и не потому, что мы ее не ремонтируем, а от качественных ям и канав на „отремонтированных“ дорогах в прошлом году. Уважаемая администрация города Ханты-Мансийска, с превеликим удовольствием проеду с вами по дорогам нашего любимого города», — написал анонимный автор в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте».

Отдельным участком, где, по мнению автора, плохая дорога, является мост по улице Объездной в районе Учхоза. «Каждый день ездим по этому мосту, это точно стиральная доска, да и другие дороги не в лучшем состояние, ямы да колеи», — возмущается Ольга Пузина. При этом часть жителей считают, что качество дорог в Ханты-Мансийске является приемлемым. «Нормальная дорога, а за своей машиной нужно следить! Может где-то сломали подвеску, а решили на этот участок спереть», — считает Артур Саврасов. «Просто многие Ханты-Мансийцы не видели плохих дорог», — написал Александр Лазовский.

В администрации Ханты-Мансийска рассказали, что в городе стартовала кампания по ремонту дорог. В нормативное состояние будет приведено более 30 тысяч квадратных метров дорожной сети. «Будем контролировать качество выполнения работ на каждом этапе. Оплата подрядчику будет произведена только после устранения всех замечаний», — заверили в мэрии.