Путешественники прошли 600 км за 25 дней Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Доцент кафедры туризма ПГНИУ Андрей Королев вместе с командой «Полюс недоступности» покорил самую высокую вершину Чукотки — Капитанскую гору. Также путешественники впервые пересекли полуостров с юга на север. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

«Группа туристов совершила восхождение на вершины четырех гор: Каменный пик, Капитанская, которая является самой высокой горой на Чукотке и достигает высоты более 1800 м, Серокаменная и Сизый Останец», — говорится на сайте университета. За 25 дней группа прошла расстояние в 600 км. Каждый день они проходили около 30 км, неся на себе 50 кг снаряжения.

Как рассказал Королев, до них полуостров пересекали только три раза и только с севера на юг. Ветер здесь дует в южном направлении, поэтому удобнее было идти так. Доцент с группой также планировал идти в том же направлении, что и предшественники, однако группе не удалось оказаться в начальной точке пути, — Мысе Шмидта, в благоприятное время. Поэтому лыжники шли в обратном направлении.

Иногда из-за суровой погоды команде приходилось проходить очень большое расстояние. За последние два дня путешествия группа прошла 95 км. По словам Королева, слава о «Полюсе недоступности» быстро распространилась на полуострове. О лыжниках узнал губернатор региона Роман Копин. Он пообщался с доцентом ПГНИУ и его соратниками, а также отвез их на своем вертолете до нужного места.