Зам Куйвашева повысил ежемесячные премии чиновникам

24 мая 2022 в 12:01 Размер текста - 17 +

Повышение готовилось с начала года, оно связано с «изменением федерального законодательства» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заместитель губернатора Свердловской области Валерий Чайников подписал распоряжение, согласно которому ежемесячные премии чиновникам повысят с 65% до 100% от оклада. В документе (имеется в распоряжении редакции) также указано, что может выплачиваться единовременное поощрение и премия. «Замгубернатора Свердловской области Валерий Чайников подписал распоряжение, согласно которому ежемесячные премии госслужащих аппарата главы региона повысят с 65 до 100% от оклада. В документе также указано, что при наличии экономии по фонду оплаты труда сотрудникам аппарата губернатора и правительства может выплачиваться единовременное поощрение и премия за безупречное прохождение госслужбы, за исключением единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет», — говорится в документе. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент информационной политики региона (ДИП). Там сообщили, что эти решения обусловлены изменениями федерального законодательства, документ готовился еще в январе. «Речь в нем идет о корректировке методик расчета при формировании фонда оплаты труда на год. Изменения, которые предусматривает указ, будут осуществляться в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на фонд оплаты труда», — отметили в ДИПе. Ранее агентство писало, что президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат помощникам сенаторов и депутатов Госдумы РФ. Теперь вместо 300 тысяч рублей они начнут получать 387 тысяч.

Заместитель губернатора Свердловской области Валерий Чайников подписал распоряжение, согласно которому ежемесячные премии чиновникам повысят с 65% до 100% от оклада. В документе (имеется в распоряжении редакции) также указано, что может выплачиваться единовременное поощрение и премия. «Замгубернатора Свердловской области Валерий Чайников подписал распоряжение, согласно которому ежемесячные премии госслужащих аппарата главы региона повысят с 65 до 100% от оклада. В документе также указано, что при наличии экономии по фонду оплаты труда сотрудникам аппарата губернатора и правительства может выплачиваться единовременное поощрение и премия за безупречное прохождение госслужбы, за исключением единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет», — говорится в документе. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент информационной политики региона (ДИП). Там сообщили, что эти решения обусловлены изменениями федерального законодательства, документ готовился еще в январе. «Речь в нем идет о корректировке методик расчета при формировании фонда оплаты труда на год. Изменения, которые предусматривает указ, будут осуществляться в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на фонд оплаты труда», — отметили в ДИПе. Ранее агентство писало, что президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат помощникам сенаторов и депутатов Госдумы РФ. Теперь вместо 300 тысяч рублей они начнут получать 387 тысяч.