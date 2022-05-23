На окраине Челябинска появятся школы, детсад, поликлиника и ФОК

В Чурилово построят важные социальные объекты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в районе Чурилово, расположенном на окраине города, будут возведены две школы, физкультурно-оздоровительный комплекс, поликлиника и школа искусств. Информация об этом размещена на сайте мэрии Челябинска.

«В микрорайонах № 1, 2 и 3 района „Чурилово“, наряду с новыми жилыми домами, появятся новые социальные объекты. Речь идет о документации по планировке территории в границах ул. Черничной, местного проезда, границы земельного участка ООО Агрокомплекс „Чурилово“, ул. Трашутина, ул. Тепличной, ул. Зальцмана, проспекта имени Давыдова», — сообщается на сайте мэрии.

Строительство двух школ, на 1520 мест каждая, планируется на пересечении улиц Зальцмана и Трашутина. Из ранее утвержденных проектных решений исключен разноэтажный многоквартирный жилой дом, благодаря чему территория школы была увеличена.

Спортивно-оздоровительный центр возведут на пересечении проспекта Давыдова и Трашутина, улиц 1-й Эльтонской, Зальцмана. На первых этажах проектируемых многоэтажек могут появиться и другие объекты оздоровительного назначения.

Поликлиника для детей и взрослых на 1500 мест будет расположена на пересечении улиц Конструктора Духова и Сергея Герасимова. На данный момент ведется работа по предоставлению земельного участка под строительство больницы.