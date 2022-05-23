23 мая 2022

В тюменской гостинице бортмеханик забил до смерти своего товарища

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Аэропорт Шереметьево, терминал
ЧП произошло в гостинице «Лайнер» рядом с тюменским аэропортом Рощино Фото:

В Тюмени будут судить бортмеханика из Новосибирска, который до смерти забил своего приятеля в гостинице «Лайнер» рядом с аэропортом Рощино. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры.

«Прокуратура Калининского АО г. Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего бортмеханика из Новосибирска. Расследованием установлено, что 27 февраля этого года обвиняемый, находясь в комнате гостиницы „Лайнер“ в состоянии опьянения, на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес своему знакомому не менее 18 ударов руками и ногами, а также стулом с металлическими ножками в область жизненно важных органов», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области

Там добавили, что от полученных травм потерпевший скончался в тот же день. Новосибирцу предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ — убийство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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В Тюмени будут судить бортмеханика из Новосибирска, который до смерти забил своего приятеля в гостинице «Лайнер» рядом с аэропортом Рощино. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. «Прокуратура Калининского АО г. Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего бортмеханика из Новосибирска. Расследованием установлено, что 27 февраля этого года обвиняемый, находясь в комнате гостиницы „Лайнер“ в состоянии опьянения, на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес своему знакомому не менее 18 ударов руками и ногами, а также стулом с металлическими ножками в область жизненно важных органов», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области Там добавили, что от полученных травм потерпевший скончался в тот же день. Новосибирцу предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ — убийство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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