В тюменской гостинице бортмеханик забил до смерти своего товарища

24 мая 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в гостинице «Лайнер» рядом с тюменским аэропортом Рощино Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени будут судить бортмеханика из Новосибирска, который до смерти забил своего приятеля в гостинице «Лайнер» рядом с аэропортом Рощино. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. «Прокуратура Калининского АО г. Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего бортмеханика из Новосибирска. Расследованием установлено, что 27 февраля этого года обвиняемый, находясь в комнате гостиницы „Лайнер“ в состоянии опьянения, на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес своему знакомому не менее 18 ударов руками и ногами, а также стулом с металлическими ножками в область жизненно важных органов», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области Там добавили, что от полученных травм потерпевший скончался в тот же день. Новосибирцу предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ — убийство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Тюмени будут судить бортмеханика из Новосибирска, который до смерти забил своего приятеля в гостинице «Лайнер» рядом с аэропортом Рощино. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. «Прокуратура Калининского АО г. Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего бортмеханика из Новосибирска. Расследованием установлено, что 27 февраля этого года обвиняемый, находясь в комнате гостиницы „Лайнер“ в состоянии опьянения, на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес своему знакомому не менее 18 ударов руками и ногами, а также стулом с металлическими ножками в область жизненно важных органов», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области Там добавили, что от полученных травм потерпевший скончался в тот же день. Новосибирцу предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ — убийство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.