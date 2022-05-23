В Челябинске подешевела треть квартир на вторичном рынке

Из-за проблем с ипотекой цены на старые квартиры снизились Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске более 36% квартир на вторичном рынке упали в цене. О этом сообщила URA.RU глава отдела продаж центра недвижимости и ипотеки «Город этажей» Наталья Луканина.

«Если в январе цены в снижали для 19% квартир, то сейчас для трети. В связи с сокращением покупательской способности, а также с тем, что возникли проблемы на строительном рынке, в том числе, связанными с ипотечными программами, продавцы квартир стали сильно снижать цены на вторичное жилье», — пояснила Луканина.

Средний дисконт (скидка) на вторичную недвижимость по данным ЦИАН в регионе в мае составляет от 3,7-4,5%. Это от 148 до 157 тысяч рублей. Для городов-миллионников данный показатель по стране — один из самых высоких.

Скидки на вторичное жилье появились на челябинском рынке из-за снижения спроса. И дисконт в 157 тысяч — далеко не предел. Продавцы снижают цены на недвижимость еще больше в процессе встреч с конкретным покупателем. Количество же тех, кто повышает стоимость квартир, на вторичном рынке снизилось с 14% (в марте) до 4%. В начале года цены на квартиры в Челябинске взлетели по причине высокого спроса.