23 мая 2022

В Челябинске автомобиль после ДТП врезался в ограждение моста. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка водителей и пассажиров на соблюдение масочного режима. Челябинск, гаи, полиция, гибдд, дпс, дорога
На месте работают сотрудники ДПС Фото:

В Челябинске на мосту автодороги Меридиан произошло ДТП с участием трех автомобилей. Один из них после столкновения врезался в ограждение путепровода, рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД города.

«Происшествие случилось 24 мая около 12:49. Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем „Газель“, затем врезался в ограждение. Автомобиль „Газель“ после этого столкнулся с автомобилем „Лада“», — рассказал в пресс-службе.

На месте работают сотрудники ДПС. По предварительным данным, пострадал водитель легкового Volkswagen.

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В Челябинске на мосту автодороги Меридиан произошло ДТП с участием трех автомобилей. Один из них после столкновения врезался в ограждение путепровода, рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД города. «Происшествие случилось 24 мая около 12:49. Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем „Газель“, затем врезался в ограждение. Автомобиль „Газель“ после этого столкнулся с автомобилем „Лада“», — рассказал в пресс-службе. На месте работают сотрудники ДПС. По предварительным данным, пострадал водитель легкового Volkswagen.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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