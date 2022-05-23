На месте работают сотрудники ДПС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на мосту автодороги Меридиан произошло ДТП с участием трех автомобилей. Один из них после столкновения врезался в ограждение путепровода, рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД города.

«Происшествие случилось 24 мая около 12:49. Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем „Газель“, затем врезался в ограждение. Автомобиль „Газель“ после этого столкнулся с автомобилем „Лада“», — рассказал в пресс-службе.

На месте работают сотрудники ДПС. По предварительным данным, пострадал водитель легкового Volkswagen.