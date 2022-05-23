В Екатеринбурге закроют движение транспорта из-за потопа

24 мая 2022 в 14:06 Размер текста - 17 +

Из-за коммунальной аварии будет закрыто движение общественного транспорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На улице Крауля в Екатеринбурге, где продолжают устранять коммунальный потоп, будет закрыто движение троллейбусов. Причина — повреждение водопровода диаметром 300 мм. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «В связи с проведением аварийных работ МУП „Водоканал“ по улице Крауля, в районе дома № 76, сегодня с 12:05 закрыто движение троллейбусов от остановки „Институт связи“ до конечной станции „Крауля“ и автобусов от остановки „Заводская“ до остановочного пункта „Радиоколледж“ в обоих направлениях. Троллейбусные маршруты № 3 и 15 от остановки „Институт связи“ следуют до конечной станции „Посадская“, автобусный маршрут № 28 с конечного пункта „ГКБ № 7“ следует по маршруту до остановки „Заводская“», — сказано в сообщении. По предварительной информации восстановительные работы продлятся до конца сегодняшнего дня. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило дворы и проезжую часть. Горожане несколько дней пытались вызвать на место аварийную бригаду, но рабочие не отреагировали на их звонки.

На улице Крауля в Екатеринбурге, где продолжают устранять коммунальный потоп, будет закрыто движение троллейбусов. Причина — повреждение водопровода диаметром 300 мм. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «В связи с проведением аварийных работ МУП „Водоканал“ по улице Крауля, в районе дома № 76, сегодня с 12:05 закрыто движение троллейбусов от остановки „Институт связи“ до конечной станции „Крауля“ и автобусов от остановки „Заводская“ до остановочного пункта „Радиоколледж“ в обоих направлениях. Троллейбусные маршруты № 3 и 15 от остановки „Институт связи“ следуют до конечной станции „Посадская“, автобусный маршрут № 28 с конечного пункта „ГКБ № 7“ следует по маршруту до остановки „Заводская“», — сказано в сообщении. По предварительной информации восстановительные работы продлятся до конца сегодняшнего дня. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило дворы и проезжую часть. Горожане несколько дней пытались вызвать на место аварийную бригаду, но рабочие не отреагировали на их звонки.