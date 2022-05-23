Обстоятельства ДТП со смертельным исходом выясняются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Под Ашой на трассе М5 произошла авария, в которой погибли женщина- водитель «Лада-Ларгус» и ее двадцатилетняя пассажирка. Как сообщили URA.RU в ГИБДД по Челябинской области, погибшая женщина по неустановленным причинам выехала на встречную полосу.

«24 мая в 11:40 на 1562 километре автодороги Москва-Челябинск в ДТП погибла водитель „Лада-Ларгус“ 1970 года рождения и ее пассажирка, 2002 года рождения. „Лада-Ларгус“ выехала на полосу встречного движения при невыясненных обстоятельствах и автомобиль столкнулся с водителем грузовика „Ивеко“», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В областной Госавтоинспекции отметили, что пострадавшие скончались от полученных травм на месте. Водитель грузовика «Ивеко» не пострадал.