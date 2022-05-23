23 мая 2022

Под Ашой на трассе М5 погибли два человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, дтп, полиция, авария, дпс, мчс россии
Обстоятельства ДТП со смертельным исходом выясняются Фото:

Под Ашой на трассе М5 произошла авария, в которой погибли женщина- водитель «Лада-Ларгус» и ее двадцатилетняя пассажирка. Как сообщили URA.RU в ГИБДД по Челябинской области, погибшая женщина по неустановленным причинам выехала на встречную полосу.

«24 мая в 11:40 на 1562 километре автодороги Москва-Челябинск в ДТП погибла водитель „Лада-Ларгус“ 1970 года рождения и ее пассажирка, 2002 года рождения. „Лада-Ларгус“ выехала на полосу встречного движения при невыясненных обстоятельствах и автомобиль столкнулся с водителем грузовика „Ивеко“», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В областной Госавтоинспекции отметили, что пострадавшие скончались от полученных травм на месте. Водитель грузовика «Ивеко» не пострадал.

Женщина за рулем «Лады-Ларгус» выехала на полосу встречного движения при невыясненных обстоятельствах
Фото:

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог»
Подписаться
Под Ашой на трассе М5 произошла авария, в которой погибли женщина- водитель «Лада-Ларгус» и ее двадцатилетняя пассажирка. Как сообщили URA.RU в ГИБДД по Челябинской области, погибшая женщина по неустановленным причинам выехала на встречную полосу. «24 мая в 11:40 на 1562 километре автодороги Москва-Челябинск в ДТП погибла водитель „Лада-Ларгус“ 1970 года рождения и ее пассажирка, 2002 года рождения. „Лада-Ларгус“ выехала на полосу встречного движения при невыясненных обстоятельствах и автомобиль столкнулся с водителем грузовика „Ивеко“», — сообщили в пресс-службе ведомства. В областной Госавтоинспекции отметили, что пострадавшие скончались от полученных травм на месте. Водитель грузовика «Ивеко» не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...