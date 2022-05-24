В Кремле встревожены задержанием экс-президента Молдовы Додона

24 мая 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков напомнил, что Додон выступал за дружбу с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экс-президента Молдавии Додона преследуют за госизмену В Кремле обеспокоены задержанием бывшего президента Молдавии Игоря Додона, который является сторонником дружеских отношений с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Во-первых, это внутреннее дело Молдавии. Во-вторых, мы, конечно, встревожены, что опять подобная практика применяется в отношении того, кто является сторонником развития дружественных и взаимовыгодных отношений с РФ. Мы хотели бы надеяться и быть уверенными, что законные права Додона будут соблюдены», — сообщил Песков в ходе конфренц-колла. Ранее у Додона дома проходили обыски. После чего его задержали. Он подозревается в получении взятки и госизмене, пишет RT. Речь идет о видеозаписи, которую в 2020 году опубликовал экс-депутат Юрий Реницэ. На кадрах лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк передает Додону пакет. По словам депутата, там находятся деньги. Против Додона было заведено уголовное дело. Додон, занимая должность президента Молдавии, поддерживал нахождение российских миротворцев в Приднестровье. Додона в свою очередь поддержал президент РФ Владимир Путин, когда молдавский парламент избрал премьер-министром Майю Санду, передает «Национальная служба новостей».

В Кремле обеспокоены задержанием бывшего президента Молдавии Игоря Додона, который является сторонником дружеских отношений с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Во-первых, это внутреннее дело Молдавии. Во-вторых, мы, конечно, встревожены, что опять подобная практика применяется в отношении того, кто является сторонником развития дружественных и взаимовыгодных отношений с РФ. Мы хотели бы надеяться и быть уверенными, что законные права Додона будут соблюдены», — сообщил Песков в ходе конфренц-колла. Ранее у Додона дома проходили обыски. После чего его задержали. Он подозревается в получении взятки и госизмене, пишет RT. Речь идет о видеозаписи, которую в 2020 году опубликовал экс-депутат Юрий Реницэ. На кадрах лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк передает Додону пакет. По словам депутата, там находятся деньги. Против Додона было заведено уголовное дело. Додон, занимая должность президента Молдавии, поддерживал нахождение российских миротворцев в Приднестровье. Додона в свою очередь поддержал президент РФ Владимир Путин, когда молдавский парламент избрал премьер-министром Майю Санду, передает «Национальная служба новостей».