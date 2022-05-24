Экс-президент Молдавии Додон задержан

24 мая 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

Он задержан на 72 часа Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Экс-президент Молдовы Игорь Додон задержан на 72 часа. Об этом сообщает telegram-канал «Sputnik Молдова». «Следственные мероприятия продолжаются. Проведены обыски в доме и некоторых помещениях, принадлежащих Додону. Он задержан на 72 часа», — заявила пресс-секретарь генпрокуратуры страны Марианна Керпек. Ранее у него дома проходили обыски. Он подозревается в получении взятки и госизмене. В 2020 году экс-депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой Додон встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком. На видео Плахотнюк передает Додону пакет, по словам депутата, с деньгами. Против Додона было заведено уголовное дело. Додон, занимая должность президента Молдавии, поддерживал нахождение российских миротворцев в Приднестровье, напоминает «Царьград». Додона поддерживал президент РФ Владимир Путин, когда молдавский парламент избрал премьер-министра Майю Санду, передает телеканал 360.

Экс-президент Молдовы Игорь Додон задержан на 72 часа. Об этом сообщает telegram-канал «Sputnik Молдова». «Следственные мероприятия продолжаются. Проведены обыски в доме и некоторых помещениях, принадлежащих Додону. Он задержан на 72 часа», — заявила пресс-секретарь генпрокуратуры страны Марианна Керпек. Ранее у него дома проходили обыски. Он подозревается в получении взятки и госизмене. В 2020 году экс-депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой Додон встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком. На видео Плахотнюк передает Додону пакет, по словам депутата, с деньгами. Против Додона было заведено уголовное дело. Додон, занимая должность президента Молдавии, поддерживал нахождение российских миротворцев в Приднестровье, напоминает «Царьград». Додона поддерживал президент РФ Владимир Путин, когда молдавский парламент избрал премьер-министра Майю Санду, передает телеканал 360.