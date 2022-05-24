В Пермском крае резко вырос спрос на готовые дачи

Средняя стоимость дач в Пермском крае выросла на 8% — до 426 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На рынке загородной недвижимости в Пермском крае в мае возрос спрос на летние дачи. Вместе с этим в регионе сокращается количество продаваемых загородных домов. Об этом URA.RU рассказали в компании «Авито».

«Интерес к покупке летних дач в Пермском крае по итогам первой половины мая увеличился за год на 11%. При этом их количество снизилось на 33% год к году», — сообщили в компании.

Среди всех типов загородной недвижимости дачи занимают почти половину (48%) всех запросов в регионе и 27% от всех предложений. Средняя стоимость таких домов в регионе в мае выросла на 8% до 426 тыс. рублей. Что касается участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), то их популярность, наоборот, падает. За год спрос на землю под строительство в крае сократился на 9%. Несмотря на это, стоимость участков выросла — на 7% (до 25 тыс. рублей за сотку).