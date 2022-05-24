В Свердловской области ОРВИ заболели тысячи человек

В Свердловской области растет число случаев ОРВИ. На прошлой неделе выявили 16 638 заболевших, что выше уровня прошлой недели на 12,8%. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора региона.
«В структуре заболеваемости 63% составляют дети до 17 лет. Максимальный уровень заболеваемости — среди детей 3-6 лет», — говорится в сообщении.
Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ являются Полевской и Туринский ГО, ГО ЗАТО Свободный и ГО Богданович. В Екатеринбурге за неделю зарегистрировали 7 663 случая, что ниже уровня эпидпорога по совокупному населению на 6,9%, но выше уровня прошлой недели на 15,4%.
Также за минувшую неделю выявили 379 случаев внебольничных пневмоний, что выше уровня прошлой недели на 15,1%. В Екатеринбурге зафиксировали 168 пациентов с внебольничными пневмониями, что на 25,4% выше уровня прошлой недели.
ОРВИ — это острая респираторная вирусная инфекция. Синоним этого названия — ОРЗ, острое респираторное заболевание. И тот, и другой термин используется для определения группы вирусных инфекций с характерными симптомами воспаления верхних дыхательных путей.
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В Свердловской области растет число случаев ОРВИ. На прошлой неделе выявили 16 638 заболевших, что выше уровня прошлой недели на 12,8%. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора региона. «В структуре заболеваемости 63% составляют дети до 17 лет. Максимальный уровень заболеваемости — среди детей 3-6 лет», — говорится в сообщении. Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ являются Полевской и Туринский ГО, ГО ЗАТО Свободный и ГО Богданович. В Екатеринбурге за неделю зарегистрировали 7 663 случая, что ниже уровня эпидпорога по совокупному населению на 6,9%, но выше уровня прошлой недели на 15,4%. Также за минувшую неделю выявили 379 случаев внебольничных пневмоний, что выше уровня прошлой недели на 15,1%. В Екатеринбурге зафиксировали 168 пациентов с внебольничными пневмониями, что на 25,4% выше уровня прошлой недели. ОРВИ — это острая респираторная вирусная инфекция. Синоним этого названия — ОРЗ, острое респираторное заболевание. И тот, и другой термин используется для определения группы вирусных инфекций с характерными симптомами воспаления верхних дыхательных путей.