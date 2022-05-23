Мэрия в ЯНАО обязала население избавиться от гаражей

Власти Губкинского требуют от жителей присоединенной территории Пурпе убрать незаконно установленные гаражи и вагончики, иначе их утилизируют. Как сообщается в документах на сайте мэрии, речь идет почти о 250 движимых объектах.
«Объявление департамента по имуществу по освобождению земельных участков от самовольно установленных движимых объектов на землях общего пользования на присоединенной территории Пурпе города Губкинского. В случае если владельцы в добровольном порядке не освободят земельные участки от движимых объектов в указанный срок, департаментом будут осуществлены юридические действия по признанию движимых объектов бесхозяйными с последующей их утилизацией», — говорится в документе.
Как пояснили агентству в мэрии, на территории Пурпе и Пурпе-1 хаотично расположены самовольно установленные гаражи, балки, контейнеры и бочки, которые в 95% случаев жители используют в качестве складских помещений. «Все такие объекты должны быть убраны либо в границы отведенных гражданам участков либо на специально отведенную площадку. Данное требование обусловлено правилами благоустройства города Губкинского, а также соображениями безопасности населения. Беспорядку — нет!», — прокомментировали в ведомстве.
У мэрии города уже есть план по застройке освобожденных земельных участков. «Освобожденная территория будет развиваться в соответствии с градостроительными документами», — добавили в администрации.
Ранее URA.RU сообщало, что поселок Пурпе присоединили к городу Губкинский. Поводом стала отдаленность Пурпе от райцентра Тарко-Сале.
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Власти Губкинского требуют от жителей присоединенной территории Пурпе убрать незаконно установленные гаражи и вагончики, иначе их утилизируют. Как сообщается в документах на сайте мэрии, речь идет почти о 250 движимых объектах. «Объявление департамента по имуществу по освобождению земельных участков от самовольно установленных движимых объектов на землях общего пользования на присоединенной территории Пурпе города Губкинского. В случае если владельцы в добровольном порядке не освободят земельные участки от движимых объектов в указанный срок, департаментом будут осуществлены юридические действия по признанию движимых объектов бесхозяйными с последующей их утилизацией», — говорится в документе. Как пояснили агентству в мэрии, на территории Пурпе и Пурпе-1 хаотично расположены самовольно установленные гаражи, балки, контейнеры и бочки, которые в 95% случаев жители используют в качестве складских помещений. «Все такие объекты должны быть убраны либо в границы отведенных гражданам участков либо на специально отведенную площадку. Данное требование обусловлено правилами благоустройства города Губкинского, а также соображениями безопасности населения. Беспорядку — нет!», — прокомментировали в ведомстве. У мэрии города уже есть план по застройке освобожденных земельных участков. «Освобожденная территория будет развиваться в соответствии с градостроительными документами», — добавили в администрации. Ранее URA.RU сообщало, что поселок Пурпе присоединили к городу Губкинский. Поводом стала отдаленность Пурпе от райцентра Тарко-Сале.