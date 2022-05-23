23 мая 2022

Власти ответили, когда курганские погорельцы получат все выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганским погорельцам почти месяц не выплачивают компенсации по потери жилья Фото:
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Курганские погорельцы почти месяц ждут выплат по потери единственного жилья. Размер компенсации составляет 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказала Анастасия Филиппова, потерявшая жилой дом во время пожара в СНТ «Малиновка» 28 апреля. В правительстве области ответили, когда погорельцы получат компенсации.

«Выплаты поступили пока на каждого прописанного человека от 10 до 60 тысяч рублей. А обещанные 300 тысяч по потере жилья, в котором семьи были зарегистрированы, до сих пор нет. Из администрации нам вообще никто не звонит, не пишет, не приезжает», — сообщила URA.RU Филиппова.

В пресс-службе областного правительства сообщают, что в ближайшее время 313 пострадавших в связи с природными пожарами 28 апреля и 10 мая получат компенсационные выплаты из резервного фонда регионального правительства. «Ранее компенсацию получили 147 жителей региона, лишившихся имущества и жилья. Общая сумма, которую областной бюджет уже направил на эти цели, составила более 50 млн рублей», — говорится на сайте правительства.

Как отмечают в пресс-службе, погорельцы могут рассчитывать на разовую материальную помощь в размере 10 тысяч рублей, на выплаты в 30 тысяч, если имущество было утрачено частично, или 50 тысяч, если имущество было утрачено полностью. Также принято решение оказать жителям региона, оказавшимся в трудной ситуации, дополнительную поддержку. 300 тысяч рублей получат те, кто в результате ЧС потерял единственный действующий дачный или жилой дом, или 100 тысяч, если есть было не единственное жилье.

До этого URA.RU писало, что курганские погорельцы СНТ «Малиновка» заявили о выселении из временного жилья. После пожара мэрия Кургана разместила их в гостинице «Курган», оплатив проживание и питание.

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Курганские погорельцы почти месяц ждут выплат по потери единственного жилья. Размер компенсации составляет 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказала Анастасия Филиппова, потерявшая жилой дом во время пожара в СНТ «Малиновка» 28 апреля. В правительстве области ответили, когда погорельцы получат компенсации. «Выплаты поступили пока на каждого прописанного человека от 10 до 60 тысяч рублей. А обещанные 300 тысяч по потере жилья, в котором семьи были зарегистрированы, до сих пор нет. Из администрации нам вообще никто не звонит, не пишет, не приезжает», — сообщила URA.RU Филиппова. В пресс-службе областного правительства сообщают, что в ближайшее время 313 пострадавших в связи с природными пожарами 28 апреля и 10 мая получат компенсационные выплаты из резервного фонда регионального правительства. «Ранее компенсацию получили 147 жителей региона, лишившихся имущества и жилья. Общая сумма, которую областной бюджет уже направил на эти цели, составила более 50 млн рублей», — говорится на сайте правительства. Как отмечают в пресс-службе, погорельцы могут рассчитывать на разовую материальную помощь в размере 10 тысяч рублей, на выплаты в 30 тысяч, если имущество было утрачено частично, или 50 тысяч, если имущество было утрачено полностью. Также принято решение оказать жителям региона, оказавшимся в трудной ситуации, дополнительную поддержку. 300 тысяч рублей получат те, кто в результате ЧС потерял единственный действующий дачный или жилой дом, или 100 тысяч, если есть было не единственное жилье. До этого URA.RU писало, что курганские погорельцы СНТ «Малиновка» заявили о выселении из временного жилья. После пожара мэрия Кургана разместила их в гостинице «Курган», оплатив проживание и питание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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