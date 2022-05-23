Махонин сыграет в хоккей против министра спорта РФ и звезд НХЛ

Команде губернатора помогут именитые хоккеисты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Хоккейная команда «Губерния», в составе которой играет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, 28 мая проведет гала-матч против команды «Красные звезды», за которую выступит министр спорта РФ Олег Матыцин, двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк и трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства спорта Пермского края.

«Пермь 28 мая посетит министр спорта РФ Олег Матыцин. В 19:00 министр спорта РФ Олег Матыцин примет участие в гала-матче. Он сыграет за команду „Красные Звезды“. Противостоять „Красным звездам“ будет команда „Губерния“», — отметили в пресс-службе. За команду, в составе которой играет Дмитрий Махонин, на этом матче выступит чемпион мира Евгений Кетов и один из первых советских легионеров в НХЛ Игорь Уланов.

До матча Матыцын также поучаствует в презентации Континентальной детской хоккейной лиги. Спортивный департамент этой организации разместился в Перми. Все мероприятия пройдут в УДС «Молот», вход бесплатный.