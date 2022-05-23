23 мая 2022

Махонин сыграет в хоккей против министра спорта РФ и звезд НХЛ

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Товарищеский матч по хоккею с участием Дмитрия Махонина. Москва, махонин дмитрий
Команде губернатора помогут именитые хоккеисты Фото:

Хоккейная команда «Губерния», в составе которой играет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, 28 мая проведет гала-матч против команды «Красные звезды», за которую выступит министр спорта РФ Олег Матыцин, двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк и трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства спорта Пермского края.

«Пермь 28 мая посетит министр спорта РФ Олег Матыцин. В 19:00 министр спорта РФ Олег Матыцин примет участие в гала-матче. Он сыграет за команду „Красные Звезды“. Противостоять „Красным звездам“ будет команда „Губерния“», — отметили в пресс-службе. За команду, в составе которой играет Дмитрий Махонин, на этом матче выступит чемпион мира Евгений Кетов и один из первых советских легионеров в НХЛ Игорь Уланов.

До матча Матыцын также поучаствует в презентации Континентальной детской хоккейной лиги. Спортивный департамент этой организации разместился в Перми. Все мероприятия пройдут в УДС «Молот», вход бесплатный.

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Хоккейная команда «Губерния», в составе которой играет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, 28 мая проведет гала-матч против команды «Красные звезды», за которую выступит министр спорта РФ Олег Матыцин, двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк и трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства спорта Пермского края. «Пермь 28 мая посетит министр спорта РФ Олег Матыцин. В 19:00 министр спорта РФ Олег Матыцин примет участие в гала-матче. Он сыграет за команду „Красные Звезды“. Противостоять „Красным звездам“ будет команда „Губерния“», — отметили в пресс-службе. За команду, в составе которой играет Дмитрий Махонин, на этом матче выступит чемпион мира Евгений Кетов и один из первых советских легионеров в НХЛ Игорь Уланов. До матча Матыцын также поучаствует в презентации Континентальной детской хоккейной лиги. Спортивный департамент этой организации разместился в Перми. Все мероприятия пройдут в УДС «Молот», вход бесплатный.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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