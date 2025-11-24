Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Директор управляющей компании в Пермском крае семь лет уклонялась от уплаты долгов

Директор пермской УК 7 лет уклонялась от уплаты долгов на 1 млн рублей
24 ноября 2025 в 14:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Прокуратура Краснокамска утвердила обвинительное заключение. Дело будет рассмотрено в суде

Прокуратура Краснокамска утвердила обвинительное заключение. Дело будет рассмотрено в суде

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении директора управляющей компании из Краснокамска. Женщина в течение семи лет не погашала задолженность.

«С 2016 по 2023 год обвиняемая, имея необходимые финансовые ресурсы, не выполняла судебные решения о взыскании с компании задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Общая сумма долга превысила 1 млн рублей», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале. 

При этом средства, которые поступали на арестованные счета управляющей компании, тратились под предлогом выплаты зарплат и на другие цели. Директору компании инкриминируется часть 2 статьи 315 УК РФ — злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда. Прокуратура Краснокамска утвердила обвинительное заключение, и теперь дело будет рассмотрено в суде.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал