Директор управляющей компании в Пермском крае семь лет уклонялась от уплаты долгов
Прокуратура Краснокамска утвердила обвинительное заключение. Дело будет рассмотрено в суде
В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении директора управляющей компании из Краснокамска. Женщина в течение семи лет не погашала задолженность.
«С 2016 по 2023 год обвиняемая, имея необходимые финансовые ресурсы, не выполняла судебные решения о взыскании с компании задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Общая сумма долга превысила 1 млн рублей», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.
При этом средства, которые поступали на арестованные счета управляющей компании, тратились под предлогом выплаты зарплат и на другие цели. Директору компании инкриминируется часть 2 статьи 315 УК РФ — злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда. Прокуратура Краснокамска утвердила обвинительное заключение, и теперь дело будет рассмотрено в суде.
