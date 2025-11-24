Директор управляющей компании в Пермском крае семь лет уклонялась от уплаты долгов

Прокуратура Краснокамска утвердила обвинительное заключение. Дело будет рассмотрено в суде Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении директора управляющей компании из Краснокамска. Женщина в течение семи лет не погашала задолженность.

«С 2016 по 2023 год обвиняемая, имея необходимые финансовые ресурсы, не выполняла судебные решения о взыскании с компании задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Общая сумма долга превысила 1 млн рублей», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.