Под Пермью продают скандальный пансионат, в котором погибли пациенты
Ранее руководство учреждения обвинили в смерти пациентов
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
На сайте по поиску бесплатных объявлений появилось предложение о продаже пансионата «Долголетие», расположенного в деревне Протасы Пермского муниципального округа. Стоимость объекта составляет 139 млн рублей.
«Гостиничный комплекс располагает 50 номерами. К нему прилагается земельный участок площадью 1,8 гектара, на котором есть место для дополнительной застройки. На территории пансионата находятся столовая, многофункциональные помещения, газовая котельная и очистные сооружения. В здании проведен ремонт и подключены все необходимые коммуникации», — сказано в объявлении продавца.
В объявлении подчеркивается, что объект представляет собой инвестиционную возможность и подходит для организации реабилитационного центра, оздоровительного или медицинского учреждения, гостиницы либо пункта временного проживания. Отмечается, что все документы в порядке, поэтому переход прав собственности может быть осуществлен оперативно. Авторы объявления утверждают: бизнес готов к работе и обладает высоким потенциалом быстрой окупаемости.
Скандал в пермском доме престарелых «Долголетие» начался в 2023 году. Тогда родственники постояльцев обвинили руководство пансионата в гибели их подопечных. Проверки, которые были проведены в пансионате различными ведомствами, показали, что дом престарелых работал с массой нарушений. По указанию председателя СКР Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело. В итоге деятельность санатория была приостановлена. Управляющую пермским скандальным домом престарелых освободили в зале суда. Ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
