Число выписанных пациентов после жуткой аварии на трассе в Пермском крае увеличилось
Восемь пострадавших остаются в больницах
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
По данным на 24 ноября, в в медицинских учреждениях Перми остаются на лечении восемь человек, которые пострадали в ДТП под Кунгуром. Среди них — один ребенок.
«Состояние двух взрослых и одного ребенка оценивается как удовлетворительное, трех человек — как тяжелое, еще двух — как крайне тяжелое. Четыре пациента уже выписаны и направлены в поликлиники по месту жительства для дальнейшего наблюдения», — сообщает Министерство здравоохранения Пермского края в telegram-канале.
URA.RU писало о том, что вечером 14 ноября в районе деревни Черепахи Кунгурского муниципального округа автомобиль «Соболь» с пассажирами выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. В результате ДТП семь человек погибли, еще двенадцать получили травмы разной степени тяжести.
Кунгурский межрайонный следственный отдел СУ СКР возбудил по факту происшествия уголовные дела по двум статьям. По части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло смерть двух и более лиц). А также по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц). В рамках расследования уголовного дела назначены экспертизы. Речь идет об автотехнической и судебно-медицинской.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!