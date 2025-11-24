Число выписанных пациентов после жуткой аварии на трассе в Пермском крае увеличилось

Восемь пострадавших остаются в больницах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По данным на 24 ноября, в в медицинских учреждениях Перми остаются на лечении восемь человек, которые пострадали в ДТП под Кунгуром. Среди них — один ребенок.

«Состояние двух взрослых и одного ребенка оценивается как удовлетворительное, трех человек — как тяжелое, еще двух — как крайне тяжелое. Четыре пациента уже выписаны и направлены в поликлиники по месту жительства для дальнейшего наблюдения», — сообщает Министерство здравоохранения Пермского края в telegram-канале.

URA.RU писало о том, что вечером 14 ноября в районе деревни Черепахи Кунгурского муниципального округа автомобиль «Соболь» с пассажирами выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. В результате ДТП семь человек погибли, еще двенадцать получили травмы разной степени тяжести.

