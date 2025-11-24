Переводчик с азербайджанского отсудил деньги за помощь заключенному пермской колонии «Белый лебедь»

Осужденный, отбывающий наказание в колонии «Белый лебедь» привлекал к судебным заседаниям переводчика Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае переводчик с азербайджанского языка, который оказал свои услуги осужденному колонии «Белый лебедь» (ИК-2, Соликамск), обратился в суд. В исковом заявлении он указал, что участвовал в процессе по рассмотрению административного дела. При этом осужденный не смог оплатить услуги переводчика, поскольку не трудоустроен. Это следует из решения Соликамского городского суда, с которым ознакомился корреспондент URA.RU.

«Б. обратился в суд с заявлениями об оплате его труда в размере 46 300 руб., из которых за осуществление устного перевода в размере 28 500 руб., за осуществление перевода письменных документов в размере 17 800 руб., а также транспортные услуги в размере 8964 руб. исходя из стоимости билетов, приобретенных им в связи с поездками», — указано в судебном решении. Суд удовлетворил требования переводчика лишь частично: он получит 27 400 рублей за осуществление обязанностей переводчика с азербайджанского языка и 8 921 рублей за понесенные транспортные расходы. Денежные средства будут выплачены из федерального бюджета через краевое управления Судебного департамента.