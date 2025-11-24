Сенатор Пушков: Трамп не русофоб, но и не друг РФ

Трамп далеко не такой глупый, как о нем пишут некоторые зарубежные СМИ, отметил Пушков Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Глава Белого дома Дональд Трамп не является русофобом, однако он также никогда не был другом России. Американский лидер мыслит масштабно и пытается выстроить с РФ если не хорошие, то разумные отношения. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков на лекции для участников программы «Герои Прикамья» в Пермском филиале Президентской академии.

«Трамп никогда нашим не был. Но Трамп и не является русофобом. Он на Россию не смотрит, как на чудовище, с которым надо совладать. Он думает, с кем мне надо иметь дело? Смотрит на карту мира, и видит несколько мощных государств. Среди них — Россия. И с этими странами ему надо установить, если не хорошие, то по крайней мере разумные отношения», — сказал Пушков, его слова приводит корреспондент URA.RU.

Сенатор также отметил, что поскольку Трамп республиканец, то он помнит главный наказ экс-президента США Ричарда Никсона, который во время своего президентства говорил, что для Соединенных Штатов Россия на протяжении всех времен остается ключевой страной. Так как РФ единственное государство, обладающее потенциалом нанести ущерб США в глобальном масштабе. В этом утверждении не прослеживается особого расположения к России, однако признается объективный факт. В этом и заключается суть подхода нынешней американской администрации, отметил Пушков.

Также сенатор подчеркнул, что образ, который создают Трампу в прессе не совсем корректен. Нынешний президент США обладает большой силой воли и ясностью ума.

«Мнение о Трампе которое иногда распространяется в СМИ, что он такой дурной мужик, у которого семь пятниц на неделе, что он — человек настроения, — это конечно не так. <...> Он не просто преумножил в десятки раз состояние, которое ему оставил отец и стал одним из самых заметных миллиардеров в США. Он еще и выиграл выборы 2016 года в очень непростых условиях, когда все было против него. А еще это второй случай в США, когда президент, проиграв выборы, через срок возвращается снова. Для этого нужна очень большая сила воли и ясность ума и большое мужество», — отметил Пушков.