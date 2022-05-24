Строительство новой гостиницы в Перми откроет рабочие места

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Строительство жилья. Пермь, стройка, новостройки пермь, жилищное строительство
Номерной фонд будущего отеля — 185 мест Фото:

Госкорпорация «Туризм.РФ» инвестирует в постройку новой четыерхзвездной гостиницы в Перми. Это позволит создать в городе 120 новых рабочих мест, сообщает сайт правительства Пермского края.

«Реализация проекта позволит создать 120 дополнительных рабочих мест», — говорится на сайте. Как рассказал гендиректор Корпорации развития Пермского края (КРПК) основные цели создания гостиницы — это создание качественного номерного фонда на 185 мест и увеличение турпотока в Перми на 30 тыс. человек в год.

Отель по адресу ул. Окулова, 4 реконструируют из здания казарм бывшего военного института. Подрядчиком выступит «Специализированный застройщик „Окулова 4“» — дочерняя компания КРПК. «Туризм.РФ» станет соинвестором в новом проекте. После завершения реконструкции госкорпорация выкупит свою долю по рыночной цене. Вырученные средства будут вложены в дальнейшее развитие туристической сферы региона.

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Госкорпорация «Туризм.РФ» инвестирует в постройку новой четыерхзвездной гостиницы в Перми. Это позволит создать в городе 120 новых рабочих мест, сообщает сайт правительства Пермского края. «Реализация проекта позволит создать 120 дополнительных рабочих мест», — говорится на сайте. Как рассказал гендиректор Корпорации развития Пермского края (КРПК) основные цели создания гостиницы — это создание качественного номерного фонда на 185 мест и увеличение турпотока в Перми на 30 тыс. человек в год. Отель по адресу ул. Окулова, 4 реконструируют из здания казарм бывшего военного института. Подрядчиком выступит «Специализированный застройщик „Окулова 4“» — дочерняя компания КРПК. «Туризм.РФ» станет соинвестором в новом проекте. После завершения реконструкции госкорпорация выкупит свою долю по рыночной цене. Вырученные средства будут вложены в дальнейшее развитие туристической сферы региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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