Строительство новой гостиницы в Перми откроет рабочие места

Номерной фонд будущего отеля — 185 мест Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Госкорпорация «Туризм.РФ» инвестирует в постройку новой четыерхзвездной гостиницы в Перми. Это позволит создать в городе 120 новых рабочих мест, сообщает сайт правительства Пермского края.

«Реализация проекта позволит создать 120 дополнительных рабочих мест», — говорится на сайте. Как рассказал гендиректор Корпорации развития Пермского края (КРПК) основные цели создания гостиницы — это создание качественного номерного фонда на 185 мест и увеличение турпотока в Перми на 30 тыс. человек в год.

Отель по адресу ул. Окулова, 4 реконструируют из здания казарм бывшего военного института. Подрядчиком выступит «Специализированный застройщик „Окулова 4“» — дочерняя компания КРПК. «Туризм.РФ» станет соинвестором в новом проекте. После завершения реконструкции госкорпорация выкупит свою долю по рыночной цене. Вырученные средства будут вложены в дальнейшее развитие туристической сферы региона.