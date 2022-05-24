Бюджетники не должны получать больше, чем в среднем на рынке, считают в правительстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Повышать зарплату учителям и врачам в Пермском крае власти будут после того, как увеличится средняя зарплата на рынке. Об этом на заседании комитета заксобрания по инфраструктуре 24 мая заявила первый вице-премьер региона Ольга Антипина, передает корреспондент URA.RU.

«У нас есть определенный процент, который мы должны поддерживать в соответствии с тем ростом, который происходит [на рынке труда], он будет распределяться. Мы прекрасно понимаем, что надо поддерживать баланс в экономике. У нас бюджетники не должны получать больше, чем получают в реальной экономике», — заявила Антипина.

Вопрос о повышении зарплат отдельным категориям бюджетных работников задал депутат Александр Третьяков. Он напомнил, что в марте в бюджете края на эти цели предусмотрели 900 млн рублей. «Приезжаю в школу в середине апреля, рассказываю им про 900 миллионов, которые указанным категориям должны прийти. Они так смотрят на меня: «Александр Владимирович, а нету денег». Я говорю: «А вы уже видите, наверное, в своих платежках [увеличение зарплаты]?. Они: «Нет, не видим»», — рассказал Третьяков.

Ольга Антипина пояснила ему, что деньги находятся в резерве. Они нужны для того, чтобы «нивелировать рост средней зарплаты» по рынку, который власти не могли предусмотреть в момент формирования бюджета. И поэтому министерство образования не спешит их распределять между муниципалитетами. Это произойдет в том случае, когда «зарплата в экономике будет расти более высокими темпами, чем это происходит в бюджетной сфере».

Речь идет о категориях, установленных отдельными указами президента РФ. К ним относятся учителя, воспитатели, врачи и медперсонал, преподаватели колледжей и техникумов, педагогические работники, оказывающие услуги детям-сиротам, работники культуры.