Московский суд заочно арестовал губернатора Одесской области

Суд заочно арестовал Марченко на два месяца Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Московский суд заочно арестовал бывшего командира украинского нацбатальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ), который в настоящее время является председателем Одесской областной горадминистрации Максима Марченко. Об этом сообщили источники в пресс-службе суда.

«Во вторник [24 мая] в отношении Марченко судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания. Либо экстрадиции на территорию РФ», — сообщает РАПСИ со ссылкой на собеседников.

Марченко занимает свою должность с 1 марта 2022 года. Чиновник обвиняется в применении запрещенных средств и методов ведения войны, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее замкомандира подразделения того же украинского националистического батальона Дениса Мурыги арестовали в Ростове-на-Дону. Он стал одним из главарей нацбата в феврале 2015 года в Лисичанске. Он причастен к подрыву моста в Луганской народной республике, из-за чего погибли люди.

Следующими целями РФ на Украине станут города Одесса и Николаев, заявили URA.RU ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин и завотделом Института стран СНГ, политолог, военный эксперт Владимир Евсеев. По их словам, это может лишить Америку возможности создавать на черноморских побережьях военные базы.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. В конце марта этого года сообщалось об успехах на Донбассе.