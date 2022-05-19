В России решили судьбу одного из главарей нацбата «Айдар»*

19 мая 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

Дениса Мурыги арестовали до 16 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Замкомандира подразделения украинского националистического батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) Дениса Мурыги арестовали в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области. «В Ленинский районный суд Ростова-на-Дону поступило ходатайство старшего следователя следственного отделения УФСБ по Ростовской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мурыги Дениса. Подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК России», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы судов региона. Источник сообщил, что Мурыга является замкомандира «Айдара». Он стал одним из главарей нацбата не позднее февраля 2015 года в Лисичанске. В том же году Мурыга был в составе группы националистов, которые подорвали мост в Луганской народной республике, из-за чего погибли люди, заявил источник в правоохранительных органах. Его арестовали до 16 июля, передает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее боевик «Айдара» подтвердил план наступления на Россию в марте, которое готовили совместно с ВСУ. Бывший боец «Айдара» заявлял, что ВСУ убивают украинцев, которые пытаются эвакуироваться в Россию. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. *Айдар — организация, признанная экстремистской. Запрещена в России.

Замкомандира подразделения украинского националистического батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) Дениса Мурыги арестовали в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области. «В Ленинский районный суд Ростова-на-Дону поступило ходатайство старшего следователя следственного отделения УФСБ по Ростовской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мурыги Дениса. Подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК России», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы судов региона. Источник сообщил, что Мурыга является замкомандира «Айдара». Он стал одним из главарей нацбата не позднее февраля 2015 года в Лисичанске. В том же году Мурыга был в составе группы националистов, которые подорвали мост в Луганской народной республике, из-за чего погибли люди, заявил источник в правоохранительных органах. Его арестовали до 16 июля, передает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее боевик «Айдара» подтвердил план наступления на Россию в марте, которое готовили совместно с ВСУ. Бывший боец «Айдара» заявлял, что ВСУ убивают украинцев, которые пытаются эвакуироваться в Россию. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. *Айдар — организация, признанная экстремистской. Запрещена в России.