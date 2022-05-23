Студентам ЯНАО будут компенсировать питание на больничных

В ЯНАО студентам-льготникам на больничных и дистанционке будут возмещать стоимость питания. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.
«Постановлением расширены перечни оснований для предоставления возмещения полной стоимости питания: нахождение ребенка-сироты на больничном при условии документального подтверждения; непосещение ребенком-сиротой занятий в государственной профессиональной образовательной организации автономного округа в связи с переводом на дистанционное обучение. Предлагаемые изменения позволят получать возмещение полной стоимости питания в этом случае», — говорится в документе.
Документ был разработан после обращения ноябрьского колледжа. Ранее сообщалось, что еще одна категория студентов получит дополнительные льготы. Обучающимся из числа коренных малочисленных народов возместят средства за заочное обучение.
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В ЯНАО студентам-льготникам на больничных и дистанционке будут возмещать стоимость питания. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона. «Постановлением расширены перечни оснований для предоставления возмещения полной стоимости питания: нахождение ребенка-сироты на больничном при условии документального подтверждения; непосещение ребенком-сиротой занятий в государственной профессиональной образовательной организации автономного округа в связи с переводом на дистанционное обучение. Предлагаемые изменения позволят получать возмещение полной стоимости питания в этом случае», — говорится в документе. Документ был разработан после обращения ноябрьского колледжа. Ранее сообщалось, что еще одна категория студентов получит дополнительные льготы. Обучающимся из числа коренных малочисленных народов возместят средства за заочное обучение.