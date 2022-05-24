Соратники Путина требуют защитить наследие Сталина в Перми

Пермские активисты президентского движения «Общероссийский народный фронт» привлекли прокуратуру для восстановления объекта культурного наследия. Речь о «Проспекте имени Сталина», находящемся на Комсомольском проспекте. Активисты ОНФ хотят убрать на участке парковочный карман и высадить там липы.
«На месте газона и лип на территории, в народе называемой Тихим Компросом, незаконно оборудован парковочный карман. Это место относится к охраняемому объекту культурного наследия „Проспект имени Сталина“, который внесен в реестр памятников истории и культуры. Согласно регламенту, размещение парковок и стоянок автотранспорта на земле, примыкающей к исторической застройке, запрещено», — сообщается на сайте пермского отделения ОНФ.
Парковка занимает участки земли возле домов № 76 и 80 на Комсомольском проспекте. Активисты ОНФ готовы помочь в восстановлении зеленой зоны. Цель — привести в порядок памятное место к 300-летию краевой столицы. В адрес прокурора Пермского края направлено обращение для принятия мер реагирования.
Тихим Компросом в Перми называют участок Комсомольского проспекта между улицами Чкалова и Белинского. В 1930—1950 годы эта территория называлась Проспект имени Сталина и застраивалась зданиями в стиле сталинского ампира.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П»
Пермские активисты президентского движения «Общероссийский народный фронт» привлекли прокуратуру для восстановления объекта культурного наследия. Речь о «Проспекте имени Сталина», находящемся на Комсомольском проспекте. Активисты ОНФ хотят убрать на участке парковочный карман и высадить там липы. «На месте газона и лип на территории, в народе называемой Тихим Компросом, незаконно оборудован парковочный карман. Это место относится к охраняемому объекту культурного наследия „Проспект имени Сталина“, который внесен в реестр памятников истории и культуры. Согласно регламенту, размещение парковок и стоянок автотранспорта на земле, примыкающей к исторической застройке, запрещено», — сообщается на сайте пермского отделения ОНФ. Парковка занимает участки земли возле домов № 76 и 80 на Комсомольском проспекте. Активисты ОНФ готовы помочь в восстановлении зеленой зоны. Цель — привести в порядок памятное место к 300-летию краевой столицы. В адрес прокурора Пермского края направлено обращение для принятия мер реагирования. Тихим Компросом в Перми называют участок Комсомольского проспекта между улицами Чкалова и Белинского. В 1930—1950 годы эта территория называлась Проспект имени Сталина и застраивалась зданиями в стиле сталинского ампира.