Попавший под санкции пермский завод потерпел миллионные убытки

В 2016 году предприятие внесли в санкционный список США Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Предприятие «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» с начала года получило чистый убыток в 30 миллионов рублей. Об этом сообщается в финансовой отчетности компании за первый квартал.

«В 2021 году выручка составила 954 млн, чистый убыток — 30 млн рублей», указано в документе. О причинах убытков в отчете не сообщается. Годом ранее предприятие зафиксировало выручку в 1,4 млрд и чистую прибыль в 107 млн рублей.

ПАО «ПНППК» является производителем датчиков, бортовых комплексов летательных аппаратов и навигационных систем для ВМФ и гражданских судов. С 2016 года предприятие находится под санкциями США.