Попавший под санкции пермский завод потерпел миллионные убытки

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Визит губернатора Решетникова на ПНППК. Пермь
В 2016 году предприятие внесли в санкционный список США Фото:

Предприятие «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» с начала года получило чистый убыток в 30 миллионов рублей. Об этом сообщается в финансовой отчетности компании за первый квартал.

«В 2021 году выручка составила 954 млн, чистый убыток — 30 млн рублей», указано в документе. О причинах убытков в отчете не сообщается. Годом ранее предприятие зафиксировало выручку в 1,4 млрд и чистую прибыль в 107 млн рублей.

ПАО «ПНППК» является производителем датчиков, бортовых комплексов летательных аппаратов и навигационных систем для ВМФ и гражданских судов. С 2016 года предприятие находится под санкциями США.

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Предприятие «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» с начала года получило чистый убыток в 30 миллионов рублей. Об этом сообщается в финансовой отчетности компании за первый квартал. «В 2021 году выручка составила 954 млн, чистый убыток — 30 млн рублей», указано в документе. О причинах убытков в отчете не сообщается. Годом ранее предприятие зафиксировало выручку в 1,4 млрд и чистую прибыль в 107 млн рублей. ПАО «ПНППК» является производителем датчиков, бортовых комплексов летательных аппаратов и навигационных систем для ВМФ и гражданских судов. С 2016 года предприятие находится под санкциями США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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