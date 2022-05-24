В Челябинске на берегу Шершней построят новый микрорайон

Новые дома будут не выше семи этажей (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На западном берегу Шершневского водохранилища в Сосновскм районе под Челябинском появится новый жилой микрорайон. По итогам аукциона, который проводило АО «Дом.РФ», право на заключение договора о комплексном развитии территории получила компания «Специализированный застройщик „Авенюинвест“».

Согласно конкурсной документации, речь идет о жилом фонде площадью от 22,5 тысячи до 25 тысяч квадратных метров. По плану здесь должны появиться дома, с максимальной высотой в семь этажей, а также коммерческие и социальные объекты. В документах также указано строительство новой школы. Жилые кварталы планируется построить между микрорайоном «Вишневая горка» и строящимся ЖК «Конфетти».

Согласно сервису СБИС, собственником «Авенюинвест» являются предприниматели Евгений Нагаев, Олег Паров и компания «Экосити». Нагаеву также принадлежат доли в различных фирмах, в том числе в управляющих компаниях новых микрорайонов, построенных близ Челябинска на территории Сосновского района.

Ранее застройщики заявили, что в самом Челябинске закончились свободные участки для новых микрорайонов. Речь теперь может идти только о точечной застройке, реновации или освоении земель за пределами города.