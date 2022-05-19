По мнению Атаманченко, строительству новых кварталов поможет реновация Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске закончились участки для жилищного строительства. Как сообщил URA.RU генеральный директор Южно-Уральской Корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ) Владимир Атаманченко, возведению новых кварталов поможет реновация.

«Участки, на которых можно было строить высокомаржинальные объекты, практически закончились. Сейчас осваиваются непростые участки, либо требующие сноса действующих объектов с реновацией территорий, либо лишенные инженерной инфраструктуры», — рассказал руководитель ЮУ КЖСИ.

В этом году мэрия Челябинска запланировала реновацию сразу нескольких территорий. Среди них земля Каширинского рынка, площадка практически в центре города в окрестностях заброшенного элеватора, ветхий квартал в Ленинском районе, промплощадка на проспекте Ленина и участок возле «Торгового центра».

Как ранее сообщало URA.RU, на месте старого элеватора, который построили еще в начале прошлого века, появится новый микрорайон. А на месте Каширинского рынка, одного из самых известных в городе, будет построена новая школа.