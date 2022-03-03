«Дочка» Ростеха претендует на участие в мегапроекте властей ХМАО

03 марта 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

Госкорпорация Ростех может стать одним из инвесторов строительства НТЦ Сургута Фото: Анна Майорова © URA.RU Холдинг «Швабе», входящий в структуру госкорпорации Ростех, претендует на получение подряда по строительству центра высоких биомедицинских технологий в Сургуте. Этот проект презентовала губернатор Югры Наталья Комарова президенту РФ Владимиру Путину во время личной встречи в 2020 году. Информацию о подаче заявки холдинга в аукционе подтвердил URA.RU директор фонда научно-технологического развития Югры Илья Кандаков. «Компания „Швабе“ — единственный участник аукциона, это „дочка“ „Ростеха“», — прокомментировал Кандаков. На электронной площадке «Фабрикант», где размещена конкурсная документация на строительство центра высоких биомедицинских технологий, указано, что дата подведения итогов торгов — 15 марта. Стоимость строительства объекта оценивается в 4,7 млрд рублей. Он станет первым объектов научно-технологического центра, который должен появиться в Сургуте. Глава фонда научно-технологического развития Югры также добавил, что окончательная цена возведения центра высоких биомедицинских технологий может быть скорректирована. «У нас есть в положении и в контракте, что по окончанию проектно-изыскательских работ и сметного расчета цена может быть откорректирована как в меньшую, так и в большую сторону, с учетом курсовой разницы. Если подрядчик согласится, то мы продолжим с ним работу, а если нет, то мы просто оставляем у себя разработанную проектную документацию», — уточнил Кандаков. Ранее URA.RU сообщало, что проект сургутского НТЦ подорожал на 30%. В феврале окружные власти объявили, что после перерасчета сметы его возведение обойдется почти в 90 млрд рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Холдинг «Швабе», входящий в структуру госкорпорации Ростех, претендует на получение подряда по строительству центра высоких биомедицинских технологий в Сургуте. Этот проект презентовала губернатор Югры Наталья Комарова президенту РФ Владимиру Путину во время личной встречи в 2020 году. Информацию о подаче заявки холдинга в аукционе подтвердил URA.RU директор фонда научно-технологического развития Югры Илья Кандаков. «Компания „Швабе“ — единственный участник аукциона, это „дочка“ „Ростеха“», — прокомментировал Кандаков. На электронной площадке «Фабрикант», где размещена конкурсная документация на строительство центра высоких биомедицинских технологий, указано, что дата подведения итогов торгов — 15 марта. Стоимость строительства объекта оценивается в 4,7 млрд рублей. Он станет первым объектов научно-технологического центра, который должен появиться в Сургуте. Глава фонда научно-технологического развития Югры также добавил, что окончательная цена возведения центра высоких биомедицинских технологий может быть скорректирована. «У нас есть в положении и в контракте, что по окончанию проектно-изыскательских работ и сметного расчета цена может быть откорректирована как в меньшую, так и в большую сторону, с учетом курсовой разницы. Если подрядчик согласится, то мы продолжим с ним работу, а если нет, то мы просто оставляем у себя разработанную проектную документацию», — уточнил Кандаков. Ранее URA.RU сообщало, что проект сургутского НТЦ подорожал на 30%. В феврале окружные власти объявили, что после перерасчета сметы его возведение обойдется почти в 90 млрд рублей.