Глава ХМАО обратилась к Сечину для помощи в развитии мегапроекта

Губернатор Югры Наталья Комарова обратилась к главному исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину для сотрудничества в рамках строительства научно-технического центра в Сургута. Об этом во время пресс-конференции рассказал URA.RU заместитель губернатора ХМАО Владислав Нигматулин.
«У Игоря Ивановича [Cечина] одной из дочек „Роснефти“ есть профессор Константин Северинов. Вот мы с ним общались на днях. Разговаривали о пяти направлениях сотрудничества. Среди них научно-образовательная повестка и подготовка кадров», — рассказал Нигматулин. Он также добавил, что «Роснефть» является одним из основных инвесторов в России в области биомедицинских технологий.
Помимо «Роснефти», окружные власти рассчитывают на привлечение к строительству НТЦ других крупнейших нефтегазовых компаний, в том числе и «Газпром» и «Сургутнефтегаз». «Мы сейчас формируем концепцию кампуса и технопарка. Затем выходим на нефтяные компании, чтобы они смогли расположиться на разных площадках в нашем центре», — добавил Нигматулин.
Ранее URA.RU сообщало, что компания «Швабе» подписала соглашение о строительстве Центра высоких биомедицинских технологий, который должен стать первым объектом научно-технологического центра Сургута. Общая стоимость проекта по состоянию на начало февраля оценивалась в 90 миллиардов рублей.
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Губернатор Югры Наталья Комарова обратилась к главному исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину для сотрудничества в рамках строительства научно-технического центра в Сургута. Об этом во время пресс-конференции рассказал URA.RU заместитель губернатора ХМАО Владислав Нигматулин. «У Игоря Ивановича [Cечина] одной из дочек „Роснефти“ есть профессор Константин Северинов. Вот мы с ним общались на днях. Разговаривали о пяти направлениях сотрудничества. Среди них научно-образовательная повестка и подготовка кадров», — рассказал Нигматулин. Он также добавил, что «Роснефть» является одним из основных инвесторов в России в области биомедицинских технологий. Помимо «Роснефти», окружные власти рассчитывают на привлечение к строительству НТЦ других крупнейших нефтегазовых компаний, в том числе и «Газпром» и «Сургутнефтегаз». «Мы сейчас формируем концепцию кампуса и технопарка. Затем выходим на нефтяные компании, чтобы они смогли расположиться на разных площадках в нашем центре», — добавил Нигматулин. Ранее URA.RU сообщало, что компания «Швабе» подписала соглашение о строительстве Центра высоких биомедицинских технологий, который должен стать первым объектом научно-технологического центра Сургута. Общая стоимость проекта по состоянию на начало февраля оценивалась в 90 миллиардов рублей.