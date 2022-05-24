Глава ХМАО обратилась к Сечину для помощи в развитии мегапроекта

24 мая 2022 в 12:56 Размер текста - 17 +

Глава «Роснефти» Игорь Сечин оказывает помощь в реализации строительства НТЦ в Сургуте Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Югры Наталья Комарова обратилась к главному исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину для сотрудничества в рамках строительства научно-технического центра в Сургута. Об этом во время пресс-конференции рассказал URA.RU заместитель губернатора ХМАО Владислав Нигматулин. «У Игоря Ивановича [Cечина] одной из дочек „Роснефти“ есть профессор Константин Северинов. Вот мы с ним общались на днях. Разговаривали о пяти направлениях сотрудничества. Среди них научно-образовательная повестка и подготовка кадров», — рассказал Нигматулин. Он также добавил, что «Роснефть» является одним из основных инвесторов в России в области биомедицинских технологий. Помимо «Роснефти», окружные власти рассчитывают на привлечение к строительству НТЦ других крупнейших нефтегазовых компаний, в том числе и «Газпром» и «Сургутнефтегаз». «Мы сейчас формируем концепцию кампуса и технопарка. Затем выходим на нефтяные компании, чтобы они смогли расположиться на разных площадках в нашем центре», — добавил Нигматулин. Ранее URA.RU сообщало, что компания «Швабе» подписала соглашение о строительстве Центра высоких биомедицинских технологий, который должен стать первым объектом научно-технологического центра Сургута. Общая стоимость проекта по состоянию на начало февраля оценивалась в 90 миллиардов рублей.

Губернатор Югры Наталья Комарова обратилась к главному исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину для сотрудничества в рамках строительства научно-технического центра в Сургута. Об этом во время пресс-конференции рассказал URA.RU заместитель губернатора ХМАО Владислав Нигматулин. «У Игоря Ивановича [Cечина] одной из дочек „Роснефти“ есть профессор Константин Северинов. Вот мы с ним общались на днях. Разговаривали о пяти направлениях сотрудничества. Среди них научно-образовательная повестка и подготовка кадров», — рассказал Нигматулин. Он также добавил, что «Роснефть» является одним из основных инвесторов в России в области биомедицинских технологий. Помимо «Роснефти», окружные власти рассчитывают на привлечение к строительству НТЦ других крупнейших нефтегазовых компаний, в том числе и «Газпром» и «Сургутнефтегаз». «Мы сейчас формируем концепцию кампуса и технопарка. Затем выходим на нефтяные компании, чтобы они смогли расположиться на разных площадках в нашем центре», — добавил Нигматулин. Ранее URA.RU сообщало, что компания «Швабе» подписала соглашение о строительстве Центра высоких биомедицинских технологий, который должен стать первым объектом научно-технологического центра Сургута. Общая стоимость проекта по состоянию на начало февраля оценивалась в 90 миллиардов рублей.