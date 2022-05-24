В Тюмени на концерте в филармонии дети массово теряли сознание

Юных артистов хора заставили стоять на сцене филармонии почти час, детям стало плохо Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Во время концерта, посвященного Дню славянской письменности и культуры, прошедшем в Тюмени 24 мая, юные исполнители хора начали массово терять сознание. Происшествие попало на запись, которая выложена в группе Тюменской филармонии в социальной сети «ВКонтакте».

На записи прямого эфира с концерта видно, что дети начинают плохо себя чувствовать спустя около 20 минут после начала. Первым знаки организаторам начинает подавать мальчик из первого ряда. Помощи ребенку приходится просить порядка двух минут, затем его уводят. Камеры в это время переключаются на задние ряды выступающих.

После первого происшествия несовершеннолетних хористов начинают забирать со сцены с разницей в несколько минут. До конца концерта за кулисы уводят около 17 детей. Две девочки теряют сознание прямо на сцене — их уносят на руках.

Само выступление ребят состоялось под закрытие мероприятия. До этого они простояли на сцене под софитами без малого час.

Получить комментарий в Тюменской филармонии не удалось. На звонки URA.RU там не ответили.

Обновлено (24.05.22, 20:01): «Случившееся, конечно же, ужасно. Будет проведена внутренняя проверка, в том числе — в отношении руководства филармонии. Ответственные за это происшествие будут наказаны», — прокомментировала ситуацию в разговоре с URA.RU Вероника Кирюшина, и. о. генерального директора Тюменского концертно-театрального объединения.