В Мариуполе откроется первый детский садик

В Мариуполе при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) планируют открыть первый детский сад. Об этом рассказал руководитель ФАДН Игорь Баринов.
«Жизнь в Мариуполе потихонечку налаживается. Ситуация с каждым днем меняется. Особенно после того, как было сказано, что город будет восстановлен. Сегодня уже во все районы города доставляется помощь. В ближайшее дни откроем уже первый садик, стоят парты, застелены детские кроватки», — рассказал Баринов ТАСС. Ранее он ездил на Донбасс с рабочей поездкой.
Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ. В конце апреля российские войска взяли под контроль Мариуполь. «Единая Россия» открыла в городе центр помощи, в котором организована полевая кухня и пункт медпомощи. Волонтеры МГЕР раздают гуманитарную помощь жителям Мариуполя и помогают беженцам и эвакуированным жителям. Также в городе возобновил свою работу железнодорожный вокзал. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о намерении властей некоторых регионов помочь восстановить Мариуполь и превратить его в город-курорт.
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В Мариуполе при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) планируют открыть первый детский сад. Об этом рассказал руководитель ФАДН Игорь Баринов. «Жизнь в Мариуполе потихонечку налаживается. Ситуация с каждым днем меняется. Особенно после того, как было сказано, что город будет восстановлен. Сегодня уже во все районы города доставляется помощь. В ближайшее дни откроем уже первый садик, стоят парты, застелены детские кроватки», — рассказал Баринов ТАСС. Ранее он ездил на Донбасс с рабочей поездкой. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ. В конце апреля российские войска взяли под контроль Мариуполь. «Единая Россия» открыла в городе центр помощи, в котором организована полевая кухня и пункт медпомощи. Волонтеры МГЕР раздают гуманитарную помощь жителям Мариуполя и помогают беженцам и эвакуированным жителям. Также в городе возобновил свою работу железнодорожный вокзал. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о намерении властей некоторых регионов помочь восстановить Мариуполь и превратить его в город-курорт.