В Мариуполе откроется первый детский садик

24 мая 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

Его открытие запланировано на ближайшие дни Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Мариуполе при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) планируют открыть первый детский сад. Об этом рассказал руководитель ФАДН Игорь Баринов. «Жизнь в Мариуполе потихонечку налаживается. Ситуация с каждым днем меняется. Особенно после того, как было сказано, что город будет восстановлен. Сегодня уже во все районы города доставляется помощь. В ближайшее дни откроем уже первый садик, стоят парты, застелены детские кроватки», — рассказал Баринов ТАСС. Ранее он ездил на Донбасс с рабочей поездкой. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ. В конце апреля российские войска взяли под контроль Мариуполь. «Единая Россия» открыла в городе центр помощи, в котором организована полевая кухня и пункт медпомощи. Волонтеры МГЕР раздают гуманитарную помощь жителям Мариуполя и помогают беженцам и эвакуированным жителям. Также в городе возобновил свою работу железнодорожный вокзал. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о намерении властей некоторых регионов помочь восстановить Мариуполь и превратить его в город-курорт.

В Мариуполе при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) планируют открыть первый детский сад. Об этом рассказал руководитель ФАДН Игорь Баринов. «Жизнь в Мариуполе потихонечку налаживается. Ситуация с каждым днем меняется. Особенно после того, как было сказано, что город будет восстановлен. Сегодня уже во все районы города доставляется помощь. В ближайшее дни откроем уже первый садик, стоят парты, застелены детские кроватки», — рассказал Баринов ТАСС. Ранее он ездил на Донбасс с рабочей поездкой. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ. В конце апреля российские войска взяли под контроль Мариуполь. «Единая Россия» открыла в городе центр помощи, в котором организована полевая кухня и пункт медпомощи. Волонтеры МГЕР раздают гуманитарную помощь жителям Мариуполя и помогают беженцам и эвакуированным жителям. Также в городе возобновил свою работу железнодорожный вокзал. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о намерении властей некоторых регионов помочь восстановить Мариуполь и превратить его в город-курорт.