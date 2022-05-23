В Мариуполе запускают железнодорожный вокзал

23 мая 2022 в 22:18 Размер текста - 17 +

Донецкие саперы разминировали вокзал в Мариуполе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Мариуполе разминировали территорию железнодорожного вокзала и начали восстанавливать транспортные пути. Об этом рассказал заместитель начальника дистанции Дебальцево «Донецкой железной дороги». «Руководство дало команду восстановить третий путь, который идет вдоль побережья в Мариупольский порт. Рассчитываем, что завтра эту работу закончим и дальше будем продвигаться быстрее. Здесь, между двумя стрелочными переводами, в общей сложности произошло 19 взрывов, в результате которых было повреждено железнодорожное полотно. В порту разрывов железнодорожного полотна было в несколько раз меньше», — приводит слова замначальника telegram-канал «Новый Мариуполь». Как отметили авторы, ремонтная бригада «Донецкой железной дороги» начала восстанавливать путь, предназначенный для грузовых перевозок сразу после того, как саперы МЧС ДНР разминировали территорию железнодорожного вокзала. Другая бригада занялась ремонтом железнодорожного полотна в районе поселка Сартана и также продвигается в сторону Мариуполя, добавили в канале. В Минобороны РФ заявили о полном взятии Мариуполя под контроль российских войск в конце апреля. Оставшиеся в городе националисты укрывались на территории завода «Азовсталь». Однако 21 мая территорию комбината покинули все боевики запрещенного в России экстремистского батальона «Азов». Все это произошло в ходе спецоперации РФ по демилитаризации Украины.

В Мариуполе разминировали территорию железнодорожного вокзала и начали восстанавливать транспортные пути. Об этом рассказал заместитель начальника дистанции Дебальцево «Донецкой железной дороги». «Руководство дало команду восстановить третий путь, который идет вдоль побережья в Мариупольский порт. Рассчитываем, что завтра эту работу закончим и дальше будем продвигаться быстрее. Здесь, между двумя стрелочными переводами, в общей сложности произошло 19 взрывов, в результате которых было повреждено железнодорожное полотно. В порту разрывов железнодорожного полотна было в несколько раз меньше», — приводит слова замначальника telegram-канал «Новый Мариуполь». Как отметили авторы, ремонтная бригада «Донецкой железной дороги» начала восстанавливать путь, предназначенный для грузовых перевозок сразу после того, как саперы МЧС ДНР разминировали территорию железнодорожного вокзала. Другая бригада занялась ремонтом железнодорожного полотна в районе поселка Сартана и также продвигается в сторону Мариуполя, добавили в канале. В Минобороны РФ заявили о полном взятии Мариуполя под контроль российских войск в конце апреля. Оставшиеся в городе националисты укрывались на территории завода «Азовсталь». Однако 21 мая территорию комбината покинули все боевики запрещенного в России экстремистского батальона «Азов». Все это произошло в ходе спецоперации РФ по демилитаризации Украины.