«Единая Россия» займется судьбой детей-сирот из Донбасса

«ЕР» поможет пристроить детей-сирот в семьи Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

По инициативе «Единой России» создан штаб, который будет помогать российским семьям усыновить детей-сирот из Донбасса. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак во время поездки в Донбасс.

«По инициативе партии сформирован штаб, который займется устройством детей-сирот ЛДНР в российские семьи. В работу по теме опекунства, усыновления, помощи детям мы включаем и сенаторов, и депутатов Госдумы. Сотни семей готовы к этому усыновлению», — приводятся слова Турчака на сайте «Единой России». Основной задачей штаба станет синхронизация законодательства России и Донбасса.

«Единая Россия» также наладила регулярные поставки гуманитарной помощи в Донбасс. По словам Турчака, региональные отделения партии собрали более 3,5 тысячи тонн продуктов, предметов первой необходимости, одежды и лекарств. «Гуманитарные центры развернуты не только в Донецке, но и на территории республики — в Володарском, в Мариуполе», — отметил он.

Партия открыла в Мариуполе центр помощи, в котором есть полевая кухня и пункт медпомощи. «Мы дошли до того, что какие-то продукты не нужно завозить. Например, хлеб. В Мариуполе нашли пекарню, завезли муку, соль, дрожжи. И уже выпекаем хлеб там», — сообщил секретарь генсовета «ЕР».

Волонтеры раздают гуманитарную помощь, активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» помогают беженцам и эвакуированным жителям. Для поиска пропавших родственников в Мариуполе работает сайт poisk-mariupol.ru.

Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ. России удалось предотвратить готовящееся нападение Украины на Донбасс, сообщили в Минобороны. В ведомстве предоставили оригиналы захваченных российскими военными секретных шифротелеграмм, в которых сообщалось о планах начать в марте военные действия в Донбассе.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам