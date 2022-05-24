Автор памятника — скульптор-миниатюрист Салават Фидаи (архивное фото)
В Полевском (Свердловская область) открыли самый маленький памятник, посвященный свердловскому писателю Павлу Бажову. Об этом сообщает информационный портал «Полевской 24.рф» в соцсети «ВКонтакте».
«В музее „Малахитовая шкатулка“ открыли самый маленький памятник Павлу Бажову», — говорится в сообщении. Памятник открыли в рамках всероссийской акции «Ночь музеев».
Произведение выполнил российский художник и скульптор-миниатюрист Салават Фидаи. Он изобразил великого писателя на графитном стержне карандаша. Павел Бажов — русский и советский писатель, фольклорист, публицист, журналист. Прославился благодаря сборнику «Уральские сказы».
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