24 мая 2022

В Свердловской области открыли самый маленький памятник Бажову. Фото

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Виды Екатеринбурга, ивановское кладбище, памятник бажову, бажов павел могила
Автор памятника — скульптор-миниатюрист Салават Фидаи (архивное фото) Фото:

В Полевском (Свердловская область) открыли самый маленький памятник, посвященный свердловскому писателю Павлу Бажову. Об этом сообщает информационный портал «Полевской 24.рф» в соцсети «ВКонтакте».

«В музее „Малахитовая шкатулка“ открыли самый маленький памятник Павлу Бажову», — говорится в сообщении. Памятник открыли в рамках всероссийской акции «Ночь музеев».

Произведение выполнил российский художник и скульптор-миниатюрист Салават Фидаи. Он изобразил великого писателя на графитном стержне карандаша. Павел Бажов — русский и советский писатель, фольклорист, публицист, журналист. Прославился благодаря сборнику «Уральские сказы».

Фото:
Фото:
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В Полевском (Свердловская область) открыли самый маленький памятник, посвященный свердловскому писателю Павлу Бажову. Об этом сообщает информационный портал «Полевской 24.рф» в соцсети «ВКонтакте». «В музее „Малахитовая шкатулка“ открыли самый маленький памятник Павлу Бажову», — говорится в сообщении. Памятник открыли в рамках всероссийской акции «Ночь музеев». Произведение выполнил российский художник и скульптор-миниатюрист Салават Фидаи. Он изобразил великого писателя на графитном стержне карандаша. Павел Бажов — русский и советский писатель, фольклорист, публицист, журналист. Прославился благодаря сборнику «Уральские сказы».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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