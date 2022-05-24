Больницы Свердловской области оборудовали на два миллиарда рублей

25 мая 2022 в 04:04 Размер текста - 17 +

Региональные ЦРБ в рамках программы помощи получили новое оборудование Фото: ДИП Свердловской области Больницы Свердловской области получили около полутора тысяч медицинского оборудования. Общая стоимость — более двух миллиардов рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП). «В свердловские больницы завезли оборудование общей стоимостью более двух миллиардов рублей. Оно позволит врачам осваивать новые методики лечения и оказывать высокотехнологичную помощь пациентам в разных точках региона», — говорится в сообщении ДИПа. Так, Артемовская ЦРБ получила технику на 80 миллионов рублей. Значимое приобретение — эндоскопические системы, позволяющие проводить малотравматичные операции при желчнокаменной болезни. Специалисты Режевской ЦРБ провели на новом оборудовании почти 400 операций. Больницу Нижнего Тагила оснастили электрохирургическими аппаратами. Сысертская ЦРБ получила цифровой маммограф, два аппарата УЗИ, колоноскоп и многие другие приборы. В Полевской ЦГБ появился новый дуоденоскоп. Благодаря программе помощи, больницы малых городов приближаются к уровню областных медицинских центров.

Больницы Свердловской области получили около полутора тысяч медицинского оборудования. Общая стоимость — более двух миллиардов рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП). «В свердловские больницы завезли оборудование общей стоимостью более двух миллиардов рублей. Оно позволит врачам осваивать новые методики лечения и оказывать высокотехнологичную помощь пациентам в разных точках региона», — говорится в сообщении ДИПа. Так, Артемовская ЦРБ получила технику на 80 миллионов рублей. Значимое приобретение — эндоскопические системы, позволяющие проводить малотравматичные операции при желчнокаменной болезни. Специалисты Режевской ЦРБ провели на новом оборудовании почти 400 операций. Больницу Нижнего Тагила оснастили электрохирургическими аппаратами. Сысертская ЦРБ получила цифровой маммограф, два аппарата УЗИ, колоноскоп и многие другие приборы. В Полевской ЦГБ появился новый дуоденоскоп. Благодаря программе помощи, больницы малых городов приближаются к уровню областных медицинских центров.