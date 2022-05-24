За освободившимися из тюрьмы педофилами введут пожизненный надзор

25 мая 2022 в 03:21 Размер текста - 17 +

Освободившимся из тюрьмы педофилам ограничат возможность общения с детьми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Административный надзор за педофилами, освободившимися из тюрьмы, могут сделать пожизненным. Соответствующий проект закона подготовил «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) совместно с аппаратом детского омбудсмена. Согласно документу, следить за преступниками предлагается при помощи электронных средств контроля. «Освободившиеся из тюрьмы педофилы должны находиться под административным надзором пожизненно, а не 8—10 лет, как это происходит сейчас. Кроме того, за ними необходимо следить при помощи высокотехнологичных электронных средств контроля, запретить им пользоваться интернетом и резко ограничить возможность их общения с детьми», — передают содержание законопроекта «Известия». Ужесточить надзор за преступниками необходимо «с целью предупреждения повторных преступлений с их стороны», говорится в пояснительной записке к документу. Общественники также предложили запретить педофилам посещать определенные места, например организации, оказывающие услуги несовершеннолетним. Сообщается, что документ находится на стадии экспертной проработки, он может быть скорректирован. Внесение законопроекта в Госдуму запланировано на осень 2022 года. В 2022 году власти ужесточили наказание для педофилов-рецидивистов. Так, за насильственные действия в отношении несовершеннолетних ранее судимым педофилам теперь грозит пожизненное заключение. Кроме того. в начале марта президент России Владимир Путин подписал закон по усилению защиты несовершеннолетних до 14 лет от сексуального насилия. Насилие в отношении детей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием интернета, а также людьми, уже судимыми за педофилию, наказывается лишением свободы на срок до шести лет (вместо пяти лет), также запрещено занимать определенные должности до 10 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Административный надзор за педофилами, освободившимися из тюрьмы, могут сделать пожизненным. Соответствующий проект закона подготовил «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) совместно с аппаратом детского омбудсмена. Согласно документу, следить за преступниками предлагается при помощи электронных средств контроля. «Освободившиеся из тюрьмы педофилы должны находиться под административным надзором пожизненно, а не 8—10 лет, как это происходит сейчас. Кроме того, за ними необходимо следить при помощи высокотехнологичных электронных средств контроля, запретить им пользоваться интернетом и резко ограничить возможность их общения с детьми», — передают содержание законопроекта «Известия». Ужесточить надзор за преступниками необходимо «с целью предупреждения повторных преступлений с их стороны», говорится в пояснительной записке к документу. Общественники также предложили запретить педофилам посещать определенные места, например организации, оказывающие услуги несовершеннолетним. Сообщается, что документ находится на стадии экспертной проработки, он может быть скорректирован. Внесение законопроекта в Госдуму запланировано на осень 2022 года. В 2022 году власти ужесточили наказание для педофилов-рецидивистов. Так, за насильственные действия в отношении несовершеннолетних ранее судимым педофилам теперь грозит пожизненное заключение. Кроме того. в начале марта президент России Владимир Путин подписал закон по усилению защиты несовершеннолетних до 14 лет от сексуального насилия. Насилие в отношении детей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием интернета, а также людьми, уже судимыми за педофилию, наказывается лишением свободы на срок до шести лет (вместо пяти лет), также запрещено занимать определенные должности до 10 лет.