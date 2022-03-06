Путин подписал закон об ужесточении наказания для педофилов

06 марта 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Путин подписал закон о защите детей от педофилов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон по усилению защиты несовершеннолетних до 14 лет от сексуального насилия. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В частности, вводятся отягчающие обстоятельства для педофилов, работающих в сере образования и защиты детей, а также проживающих с несовершеннолетними. Так, насилие в отношении детей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием интернета, а также людьми, уже судимыми за педофилию, наказывается лишением свободы на срок до шести лет (вместо пяти лет), также запрещено занимать определенные должности до 10 лет. Также предусмотрен штраф за укрывательство таких преступлений. За тяжкое преступление против детей до 14 лет штраф составляет до ста тысяч рублей, за особо тяжкое — до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Изменения внесены в УК РФ и статью 280 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин подписал закон по усилению защиты несовершеннолетних до 14 лет от сексуального насилия. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В частности, вводятся отягчающие обстоятельства для педофилов, работающих в сере образования и защиты детей, а также проживающих с несовершеннолетними. Так, насилие в отношении детей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием интернета, а также людьми, уже судимыми за педофилию, наказывается лишением свободы на срок до шести лет (вместо пяти лет), также запрещено занимать определенные должности до 10 лет. Также предусмотрен штраф за укрывательство таких преступлений. За тяжкое преступление против детей до 14 лет штраф составляет до ста тысяч рублей, за особо тяжкое — до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Изменения внесены в УК РФ и статью 280 Уголовно-процессуального кодекса РФ.