В челябинский нацпарк запрещают ходить собакам

По словам ученых, даже воспитанные собаки могут напасть на птиц, ящериц и мелких млекопитающих. А порой и стать добычей волков или медведей. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В национальном парке «Зюраткуль» (Челябинская область) напомнили о запрете на посещение заповедника вместе с собаками. Это сделано, чтобы защитить диких животных от нападения домашних питомцев.

«Запрет на посещение прописан в положениях всех национальных парков и заповедников. И сделано это потому, что на заповедной территории большая концентрация диких животных, а заповедные территории и создаются для их защиты», — говорится в официальном сообщении на сайте нацпарка «Зюраткуль».

По словам ученых, даже самые воспитанные собаки, попадая в лес, меняют свое поведение. При первой возможности они могут напасть на птиц, ящериц и мелких млекопитающих. Под угрозой и обитатели гнезд и нор, которые выдают себя писком. Также жертвой нападения могут стать детеныши сохатых и косули.

Запрет на посещение заповедной территории с собаками введен не только для того, чтобы обезопасить диких животных. Туристы с собаками подвергают их большой опасности — они могут стать добычей волков и медведей. Были случаи, когда туристы возвращались на базу без питомцев, принося с собой лишь ошейники.