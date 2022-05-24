Власти согласовали индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума (ПМ) и страховых пенсий на 10%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
«Власти согласовали индексацию социальных выплат. МРОТ, прожиточный минимум и страховые пенсии должны вырасти на 10%», — говорится в статье. По информации издания, окончательное решение примет президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета по социальной политике, которое состоится 25 мая.
Власти согласовали индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума (ПМ) и страховых пенсий на 10%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. «Власти согласовали индексацию социальных выплат. МРОТ, прожиточный минимум и страховые пенсии должны вырасти на 10%», — говорится в статье. По информации издания, окончательное решение примет президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета по социальной политике, которое состоится 25 мая. В середине апреля помощник президента РФ Максим Орешкин сообщил, что в ближайшее время будет проведена внеплановая индексация МРОТ и пенсий. Путин также пообещал, что в России увеличат важнейшие социальные выплаты. По словам Орешкина, глава государства объявит о своем решении по итогам госсовета по социальной политике.