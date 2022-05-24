24 мая 2022

«Ведомости»: власти согласовали индексацию пенсий на 10%. Решающее слово осталось за Путиным

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МРОТ, прожиточный минимум и пенсии могут проиндексировать на 10% Фото:

Власти согласовали индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума (ПМ) и страховых пенсий на 10%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Власти согласовали индексацию социальных выплат. МРОТ, прожиточный минимум и страховые пенсии должны вырасти на 10%», — говорится в статье. По информации издания, окончательное решение примет президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета по социальной политике, которое состоится 25 мая.

В середине апреля помощник президента РФ Максим Орешкин сообщил, что в ближайшее время будет проведена внеплановая индексация МРОТ и пенсий. Путин также пообещал, что в России увеличат важнейшие социальные выплаты. По словам Орешкина, глава государства объявит о своем решении по итогам госсовета по социальной политике.

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Власти согласовали индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума (ПМ) и страховых пенсий на 10%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. «Власти согласовали индексацию социальных выплат. МРОТ, прожиточный минимум и страховые пенсии должны вырасти на 10%», — говорится в статье. По информации издания, окончательное решение примет президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета по социальной политике, которое состоится 25 мая. В середине апреля помощник президента РФ Максим Орешкин сообщил, что в ближайшее время будет проведена внеплановая индексация МРОТ и пенсий. Путин также пообещал, что в России увеличат важнейшие социальные выплаты. По словам Орешкина, глава государства объявит о своем решении по итогам госсовета по социальной политике.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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