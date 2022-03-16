Путин сообщил об увеличении зарплат, пособий и пенсий в РФ

В России планируют увеличить выплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Президент России Владимир Путин заявил, что в России увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Об этом российский лидер сообщил на совещании с главами регионов.

«Будут увеличены МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии. Задача снижения бедности в России остается», — сказал Путин, трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Он также поручил кабмину РФ обеспечить работу так, чтобы выплаты поступали автоматически при изменении ситуации в семьях.

Ранее Путин подписал закон о поддержке россиян в условиях западных санкций. Среди изменений была возможность для правительства индексировать пенсии, а также введение кредитных каникул. В Пенсионном фонде сообщали, что индексация социальных выплат запланировала в апреле на 7,7%.