Путин сообщил об увеличении зарплат, пособий и пенсий в РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что в России увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Об этом российский лидер сообщил на совещании с главами регионов.
«Будут увеличены МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии. Задача снижения бедности в России остается», — сказал Путин, трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Он также поручил кабмину РФ обеспечить работу так, чтобы выплаты поступали автоматически при изменении ситуации в семьях.
Ранее Путин подписал закон о поддержке россиян в условиях западных санкций. Среди изменений была возможность для правительства индексировать пенсии, а также введение кредитных каникул. В Пенсионном фонде сообщали, что индексация социальных выплат запланировала в апреле на 7,7%.
Президент России Владимир Путин заявил, что в России увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Об этом российский лидер сообщил на совещании с главами регионов. «Будут увеличены МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии. Задача снижения бедности в России остается», — сказал Путин, трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Он также поручил кабмину РФ обеспечить работу так, чтобы выплаты поступали автоматически при изменении ситуации в семьях. Ранее Путин подписал закон о поддержке россиян в условиях западных санкций. Среди изменений была возможность для правительства индексировать пенсии, а также введение кредитных каникул. В Пенсионном фонде сообщали, что индексация социальных выплат запланировала в апреле на 7,7%.