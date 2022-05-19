Орешкин: Путин примет решение по индексации соцвыплат

19 мая 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Владимир Путин проведет совещание по социальной политике Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведет госсовет, на котором будет принято решение об индексации социальных выплат Об этом сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин на просветительском марафоне «Новые горизонты», который организовало общество «Знание». Трансляция идет на телеканале «Россия 24». «Путин на следующей неделе планирует провести госсовет по социальной политике. На нем будут приняты решения по индексации соцвыплат», — сказал Орешкин. Ранее Орешкин сообщил, что в ближайшее время будет проведена внеплановая индексация МРОТ и пенсий. Владимир Путин также пообещал, что в России увеличат прожиточный минимум, МРОТ, а также выплаты и пенсии.

Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведет госсовет, на котором будет принято решение об индексации социальных выплат Об этом сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин на просветительском марафоне «Новые горизонты», который организовало общество «Знание». Трансляция идет на телеканале «Россия 24». «Путин на следующей неделе планирует провести госсовет по социальной политике. На нем будут приняты решения по индексации соцвыплат», — сказал Орешкин. Ранее Орешкин сообщил, что в ближайшее время будет проведена внеплановая индексация МРОТ и пенсий. Владимир Путин также пообещал, что в России увеличат прожиточный минимум, МРОТ, а также выплаты и пенсии.